​Antoine Griezmann'ın kadrosunda Fenerbahçeli bir Türk

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Fransız oyuncu Antoine Griezmann, sosyal medya hesabından Football Manager adlı oyunu oynarken bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf da yer alan bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Griezmann, orta saha üçlüsünde Fenerbahçe'den bir Türk oyuncuya yer verdi. Bu oyuncu ise sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz.

Football Manager oyununa düşkünlüğüyle bilinen Griezmann'ın paylaştığı fotoğraf, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme oturdu.