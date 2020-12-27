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​Antoine Griezmann'ın kadrosunda Fenerbahçeli bir Türk

Antoine Griezmann'ın kadrosunda Fenerbahçeli bir Türk

Barcelona'nın Fransız oyuncusu Antoine Griezmann, Football Manager oynarken çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız oyuncunun kadrosunda, Fenerbahçeli bir Türk oyucunun olduğu da görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Antoine Griezmann bu sezon Barcelona formasıyla 18 maçta 5 gol ve 2 asistle oynadı

​Antoine Griezmann bu sezon Barcelona formasıyla 18 maçta 5 gol ve 2 asistle oynadı

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Fransız oyuncu Antoine Griezmann, sosyal medya hesabından Football Manager adlı oyunu oynarken bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf da yer alan bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Griezmann, orta saha üçlüsünde Fenerbahçe'den bir Türk oyuncuya yer verdi. Bu oyuncu ise sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz.

Football Manager oyununa düşkünlüğüyle bilinen Griezmann'ın paylaştığı fotoğraf, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme oturdu.


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