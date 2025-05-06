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Aras Kargo genç voleybolcu Nisan Eroğuz'u transfer etti

Aras Kargo genç voleybolcu Nisan Eroğuz'u transfer etti

17:446/05/2025, Salı
AA
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Nisan Eroğuz
Nisan Eroğuz

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, genç oyuncu Nisan Eroğuz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, genç oyuncu Nisan Eroğuz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Burası gençlerin şehri... Şehrimize hoş geldin Nisan Eroğuz. 2006 doğumlu Nisan Eroğuz, orta oyuncu mevkisinde oynamakta. Sporcu daha öncesinde VakıfBank forması giydi. Aramıza hoş geldin Nisan." denildi.


Öte yandan İzmir temsilcisi, Hazal Selin Uygur, Sude Taşbaş ve Diaris Perez'in de sözleşmelerinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.




#Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
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