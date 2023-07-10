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Spor

Arda Güler Real Madrid ile ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde ilk antrenmanına çıktı ve yeni takım arkadaşları ve teknik direktör Ancelotti'yle tanıştı. Sezon sonunda milli takım kampına giden Arda Güler'in 1 hafta daha izni olmasına rağmen bunu kullanmayarak çalışmalara erken başladığı öğrenildi.

23:40 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arda Güler ve Carlo Ancelotti

Arda Güler ve Carlo Ancelotti

İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan milli futbolcu Arda Güler, yeni takım arkadaşları ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile tanıştı.

Real Madrid, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün başladı.

Başkent Madrid'deki "Real Madrid Şehri" (Ciudad Real Madrid) adlı tesislerde ilk olarak sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen futbolcular, (TSİ) 17.30'da da antrenmana çıktı.

Takım arkadaşlarıyla tanıştı

Kentte ailesiyle birlikte bir otelde konaklayan Arda Güler, kulübün tahsis ettiği şoförlü araç ile tesislere gitti.

Tesislere ilk gelen futbolculardan olan Arda, hazırlık kampının ilk gününde Toni Kross, Fran Garcia, Brahim Diaz, Andry Lunin, Federcio Valverde gibi yeni takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir araya geldi.

Kampa erken geldi

Milli futbolcu, Real Madrid'in diğer yeni transferi 19 yaşındaki Jude Bellingham ile hafta sonu Madrid'deki bir restoranda yemek yemişti.

Real Madrid'de yaz başında milli takımları ile kampta olan futbolcuların bir hafta sonra çalışmalara katılacağı belirtilirken, Arda Güler'in buna gerek olmadığını söyleyerek kampa erken katılmayı tercih ettiği öğrenildi. Teknik direktör Ancelotti'nin, antrenman sırasında Arda'yı yakından takip etmesi gözlerden kaçmazken, ikilinin bir arada bulunduğu kare sosyal medyaya damgasını vurdu.

Kampın ilk gününde futbolcuları en çok zorlayan, Madrid'de 42 dereceyi bulan hava sıcaklığı oldu.

Eflatun beyazlılar gelecek hafta kamp programının ikinci ayağı ve hazırlık maçları için ABD'ye gidecek.

Los Angeles, Houston, Dallas ve Orlando'da yapılacak "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Real Madrid; 24 Temmuz'da Milan, 27 Temmuz'da Manchester United, 29 Temmuz'da Barcelona ve 3 Ağustos'ta da Juventus ile karşılaşacak.Arda'nın bu sezon Real Madrid'de kalıp kalmayacağı ya da bir takıma kiralık olarak gidip gitmeyeceği hazırlık kampı sonrasında belli olacak.



#Arda Güler
#Real Madrid
#Carlo Ancelotti
19 dakika önce
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