Arda Güler ilk gününde Real Madridlilerin gönlünü fethetti: Herkesten önce geldi

Arda Güler tesislere girerken görüntülendi.
Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlı takımda çalışmalara başlıyor.
Yeni takım arkadaşlarıyla ilk kez tanışacak olan 18 yaşındaki futbolcunun, kendisine verilen izni yarıda kestiği ve bugünkü idmana katılacağı bildirildi.
Arda Güler, antrenman tesislerine herkesten önce geldi. Genç oyuncu bu hareketiyle taraftarlardan büyük takdir topladı.
Öte yandan Arda Güler, Real Madrid'in yeni transferlerinden Jude Bellingham ile dün akşam birlikte yemek yedi.