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Arda Turan açıkladı: Hastanede tedavi altındayım

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, sosyal medya hesabından koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan hastanede tedavi altına alındı.

Arda Turan hastanede tedavi altına alındı.

Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan koronavirüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıklamıştı.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

"Tedavi ve izolasyon altındayım"

Turan paylaşımında, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" notunu ekledi.

Arda Turan'ın Instagram'dan yaptığı o paylaşım.
Arda Turan'ın Instagram'dan yaptığı o paylaşım.

Galatasaray'da vaka sayısı 5'e yükseldi
Galatasaray'da vaka sayısı 5'e yükseldi

Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce 2 oyuncunun pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray'da bugünkü vakalar ile birlikte toplam Covid-19 pozitif futbolcu sayısı 5'e yükseldi.Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur."Galatasaray'da testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı

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