Arda Turan açıkladı: Hastanede tedavi altındayım

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, sosyal medya hesabından koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan koronavirüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıklamıştı.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.
"Tedavi ve izolasyon altındayım"
Turan paylaşımında, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" notunu ekledi.
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