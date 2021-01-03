SÜPER LİG

Arda Turan yalnız bırakmadı: Maç biter bitmez yanına koştu

Galatasaray’ın takım kaptanı Arda Turan, Antalyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti.

Haber Merkezi DHA
Sarı-kırmızılı takım ısınmaya, 'geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtlerle çıktı.

Sarı-kırmızılı takım ısınmaya, 'geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtlerle çıktı.

Fotoğraf: DHA / DHA

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalırken, takım kaptanı Arda Turan, mücadele sonrasında havai fişek patlaması sonrasında yaralanan ve tedavisi hastanede devam eden Omar Elabdellaoui’yi bir kez daha yalnız bırakmadı.

Takımını hem saha içi hem de saha dışında sahiplenen ve bu sezon örnek bir davranış sergileyen tecrübeli futbolcu, mücadelenin ardından soluğu Omar’ın yanında aldı.

Ziyaret sonrasında konuşan Arda Turan, “İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz. Morali de iyi, inşallah daha iyi olacak. Siz de dua edin” ifadelerini kullandı.

Omar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Her şey olumlu gidiyor
Omar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Her şey olumlu gidiyor

Evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralanan ve hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı.Omar'ın doktoru Vedat Kaya ve Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, oyuncuyla ilgili şu bilgileri verdi;Vedat Kaya: Sağ gözde büyük bir toparlama var"İlk önce, durumu değerlendirdikten sonra medikal tedaviye başladık. Yılbaşı gecesi 4'te bitti müdahalemiz. Bugün, daha önce yapmayı düşündüğümüz bir müdahalede bulunduk. Bundan sonra rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir. Görme olarak sağ gözde büyük bir toparlama var. Sağ gözde büyük bir ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek için bir işlem yaptık. Şu ana kadar her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Görme muhakkak etkilenir bu durumdan. Sağ göz, sol göze göre biraz daha kötü durumda."Yener İnce: Şu an ne zaman oynayacağını düşünmüyoruz bile"Omar yılbaşı gecesi tatsız bir kaza geçirdi. Kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun diliyoruz. Omar'ın tedavi olduğu iki hastaneye de teşekkür ediyoruz. Burada Türkiye'nin en iyilerinden olduğuna inandığımız Vedat hocamız hastayı karşılayan doktorlardan. Onlar yılbaşı gecesi Omar'ı karşıladılar. Hocamızla girdik yeni yıla. Onlara teşekkür ediyoruz. Olayın olduğu andan beri geceli gündüzlü burada kendisi. Bugün bir işlem yaptık Omar'a. Planlanan bir işlem. Ben oyuncunun ne zaman döneceğiyle ilgili sorular oluyor. Bizim önceliğimiz oyuncunun sağlığı. İyileşmesini sağlamak. Ne zaman oynayacağını düşünmüyoruz bile. Bir de çirkin iddialar konuşuluyor ortalıkta. Bunlara itibar edilmemesini diliyoruz. Hastanede çok deneyimli bir ekibimiz var."Omar'ın başına gelen talihsizliğin perde arkasından duygusal bir hikaye çıktı

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