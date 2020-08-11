Arda Turan’ın Galatasaray formalı balmumu figürünü yaptılar

Galatasaray eski kaptanı Arda Turan'a yeniden kavuştu. Geçtiğimiz ocak ayında da sürekli adı Galatasaray ile anılan fakat transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, yeniden 66 numaralı formayı giyecek.

Balmumu figürü yapıldı

Galatasaray’daki 7 yıllık kariyerinin ardından Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir'de oynayan; 2015 yılında The Guardian tarafından "Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu" listesinde 38. sırada yer alan başarılı futbolcu Arda Turan'ın balmumu figürü yapıldı. Sarı-kırmızılı takımda ilk yıllarında giydiği ve geri dönüşüyle yeniden giyeceği 66 numaralı formasıyla Arda Turan’ın balmumu figürü İstanbul'daki Madame Tussauds'da sergileniyor.