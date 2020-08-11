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Arda Turan’ın Galatasaray formalı balmumu figürünü yaptılar

Arda Turan’ın Galatasaray formalı balmumu figürünü yaptılar

Galatasaray ile anlaşma sağlayan Arda Turan, 9 yıl aradan sonra yuvasına döndü. Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu ilk yıllarda giydiği 66 numaralı formasıyla Arda Turan’ın balmumu figürü İstanbul’da gösterime sunuldu. Aynı zamanda Arda Turan, Ronaldo ve Messi'den sona sergilenen 3. futbolcu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Arda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray eski kaptanı Arda Turan'a yeniden kavuştu. Geçtiğimiz ocak ayında da sürekli adı Galatasaray ile anılan fakat transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, yeniden 66 numaralı formayı giyecek.

Balmumu figürü yapıldı

Galatasaray’daki 7 yıllık kariyerinin ardından Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir'de oynayan; 2015 yılında The Guardian tarafından "Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu" listesinde 38. sırada yer alan başarılı futbolcu Arda Turan'ın balmumu figürü yapıldı. Sarı-kırmızılı takımda ilk yıllarında giydiği ve geri dönüşüyle yeniden giyeceği 66 numaralı formasıyla Arda Turan’ın balmumu figürü İstanbul'daki Madame Tussauds'da sergileniyor.

Arda Turan yuvasına döndü: Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim
AA

Arda Turan yuvasına döndü: Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim

Galatasaray ile anlaşma sağlayan Arda Turan, 9 yıl aradan sonra yuvasına dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan Arda Turan, 'Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekası hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle' dedi.

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