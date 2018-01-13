Arda Turan'ın sözleşmesinde dikkat çeken detay

Barcelona ve Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak.

Ayrıca Başakşehir'in de bu transferde satın alma opsiyonu bulunuyor.

55 maç ve 6 kupa

Arda Turan, Barça ile 55 maç oynadı ve iki buçuk sezonda 15 gol kaydetti. Milli yıldız, bu süreçte altı kupa kazanma başarısı gösterdi.

1 La Liga

2 Kral Kupası

1 İspanya Süper Kupası

1 Dünya Kulüpler Kupası

1 UEFA Süper Kupa

Böylelikle Arda Turan, İspanya’da kazanılabilecek tüm kupaları elde etmiş oldu. Arda, Barcelona’ya 2015 yazında Atletico Madrid’den gelmiş ve FIFA’nın transfer yasağı sebebiyle Ocak 2016’da ilk maçına çıkabilmişti.