GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Arjantin'de küme düşme kaldırıldı

Koronavirüs salgını sebebi ile tüm dünyada liglere ara verilirken, Arjantin de ise ligler iptal edildi ve küme düşme Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia yaptığı açıklamada, liglerin tamamının iptal edildiği duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arjantin'de ligin uygun zaman geldiğinde açılacağı bildirildi.

Arjantin'de ligin uygun zaman geldiğinde açılacağı bildirildi.

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Tapia, salgın nedeniyle futbolda alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Tapia, sezonun geri kalanının iptal edildiğini ve 2 yıl süreyle liglerden küme düşmenin kaldırıldığını belirtti.

  • Daha önce de Meksika Birinci Futbol Ligi'nde 5 yıllığına küme düşme kaldırılmıştı.

Radikal karar: Küme düşmeyi kaldırdılar
Radikal karar: Küme düşmeyi kaldırdılar

Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga MX) 5 yıl süreyle küme düşme kaldırıldı.Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Bonilla, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ligdeki 18 kulüp başkanının video konferans yöntemiyle katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu.Yaşanan mali problemlerden dolayı zor günler geçiren Meksika futbolu için bir adım attıklarını ifade eden Bonilla, toplantıda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını belirtti.Bonilla, kararı daha önceden kabul eden ve genç oyuncu yetiştirme görevini üstlenecek ikinci lig kulüplerinin her birine 5 yıl boyunca sezon başına 845 bin dolar para yardımı yapılacağını kaydetti.Öte yandan Bonilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.Meksika'da 10. haftası geride kalan Liga MX'in kapanış liginde karşılaşmalar, koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı.

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