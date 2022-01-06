Spor Aşısız Sırp tenisçi Djokovice şok Avustralyaya giriş vizesi iptal edildi
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Aşısız Sırp tenisçi Djokovic'e şok: Avustralya'ya giriş vizesi iptal edildi

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Aşısız Sırp tenisçi Djokovice şok: Avustralyaya giriş vizesi iptal edildi
Novak Djokovic

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptal edildiği bildirildi.

Djokovic'in, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiği açıklandı.

Avustralya Sınır Güvenliği (ABF) tarafından yapılan açıklamada, Djokovic'in "Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmek için uygun kanıt sağlamadığı" ve bu nedenle vizesinin iptal edildiği duyuruldu.

Novak Djokovic
Novak Djokovic

ABF'nin açıklamasında, "Girişte geçerli bir vizeye sahip olmayan veya vizeleri iptal edilen vatandaş olmayanlar gözaltına alınacak ve Avustralya'dan çıkarılacak." denildi.

BAŞBAKAN MORRISON: HİÇ KİMSE KURALLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Djokovic'in durumuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Hiç kimse kuralların üzerinde değildir. Güçlü sınır politikalarımız, Kovid-19'dan dünyadaki en düşük ölüm oranlarından birine sahip olan Avustralya için kritik öneme sahip, teyakkuzda olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Morrison, dün yaptığı açıklamada, tıbbı muafiyet gerekçesini belgeleyemediği takdirde Djokovic'e farklı muamele yapılmayacağını ve ilk uçakla evine gönderileceğini söylemişti.

DJOKOVIC'TEN KARŞI DAVA

Melbourne Havalimanı’nda bekletilen ve Avustralya’dan gönderilme ihtimali bulunan Djokovic'in, sınır dışı işlemini durdurmak için ihtiyati tedbir davası açacağı bildirildi.

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamadığı için 9 şampiyonluk kazandığı Avustralya Açık'a katılamama riskiyle karşı karşıya kalan Novak Djokovic'in, turnuva organizatörlerinden özel izin alması Avustralya’da yoğun tepkilere neden olmuştu.

Avustralya Açık Turnuvası, 17-30 Ocak'ta Melbourne kentinde düzenlenecek.

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