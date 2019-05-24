Aslan’da büyük değişim başlıyor

Galatasaray’da teknik kadro ile scout ekibi transfer üzerine çalışmalar yapıyor. Geride kalan 2 transfer dönemi gibi transferleri son güne bırakmak istemeyen teknik heyet, bir süredir devam eden çalışmaları hızlandırdı.

Devre arasında büyük değişime giden ve bir çok oyuncu ile yollarını ayırıp, yeni oyuncular transfer eden Galatasaray, devre arasında yapılan operasyonun devamını yaz döneminde gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar, planlarını tüm transferler yaz kampına yetişecek şekilde yaparken, prensip anlaşmasına vardığı oyuncular da var. Fulham’la sözleşmesi sona eren eski Beşiktaşlı Ryan Babel, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Fatih Öztürk açıklanması beklenen ilk transferler.

Ayrıca Kayserispor’la da Deniz Türüç için de pazarlık yapılıyor. Kayseri ekibi, 26 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro isterken, Galatasaray ise 4 milyon Euro artı 2 oyuncu önersinde bulundu.

KİRALIKLAR DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı takımda bir çok futbolcunun sözleşmesi Sivasspor maçından sonra sona eriyor. Badou Ndiaye, Henry Onyekuru ve Semih Kaya kiralandıkları takımlara geri dönecek. Bu sene kiraladıkları futbolculardan memnun kalan teknik kadro, aynı şekilde yine kiralanabilir oyuncuların listelenmesini de scout ekibine iletti. Devre arasında kadro dışı bırakılan Eren ile yeni sözleşme yapılmayacak. Muğdat’ın da takımdan ayrılmasına izin verecek olan sarı-kırmızılılar, Sinan ve Selçuk ile son bir transfer görüşmesi yapacak.

OYUNCU SATMAK ZORUNDA

Devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla 3 milyon Euro’ya kiralanan Luyindama için yaz transfer döneminde 5 milyon Euro daha ödenecek. UEFA Finansal Fair Play anlaşmasına göre sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-kırmızılılar, oyuncu satmak zorunda kalacak.

Arap ekipleri Belhanda için sıraya geçerken, Diagne için de nabız yokladıkları öğrenildi. Ayrıca Emre Akbaba’nın uzun bir süre sahalara dönemeyecek oluşu bu bölgenin önemini arttırıyor. Galatasaray, kalmak istediğini belirtse de Mariano’yu gönderip, yerine sağ bek transfer etmek istiyor. Sivasspor’da kiralık oynayan ve sezon sonu boşa çıkacak Douglas bir numaralı aday. İki numara da ise Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Şener yer alıyor.