Ayrılığı Burak Yılmaz duyurdu
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Ayrılığı Burak Yılmaz duyurdu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Bologna'ya transferi gündemde olan Gary Medel'e veda etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz ile Medel

Burak Yılmaz ile Medel

İtalyan ekibi Bologna’nın Beşiktaş'tan kadrosuna katmaya hazırlandığı Gary Medel, siyah-beyazlı takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Şilili futbolcunun ayrılığını golcü oyuncu Burak Yılmaz duyurdu.

Sosyal medya hesabından Medel'le fotoğrafını paylaşan Burak Yılmaz, "Her şey için teşekkürler arkadaşım. İyi şanslar" ifadelerini kullandı.

  • Medel, 2017-2018 sezonunun başında Inter'den Beşiktaş'a 2.5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla 77 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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