Ayrılığı Burak Yılmaz duyurdu

İtalyan ekibi Bologna’nın Beşiktaş'tan kadrosuna katmaya hazırlandığı Gary Medel, siyah-beyazlı takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Şilili futbolcunun ayrılığını golcü oyuncu Burak Yılmaz duyurdu.

Sosyal medya hesabından Medel'le fotoğrafını paylaşan Burak Yılmaz, "Her şey için teşekkürler arkadaşım. İyi şanslar" ifadelerini kullandı.