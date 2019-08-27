Ayrılığı Burak Yılmaz duyurdu

İtalyan ekibi Bologna’nın Beşiktaş'tan kadrosuna katmaya hazırlandığı Gary Medel, siyah-beyazlı takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Şilili futbolcunun ayrılığını golcü oyuncu Burak Yılmaz duyurdu.
Sosyal medya hesabından Medel'le fotoğrafını paylaşan Burak Yılmaz, "Her şey için teşekkürler arkadaşım. İyi şanslar" ifadelerini kullandı.
- Medel, 2017-2018 sezonunun başında Inter'den Beşiktaş'a 2.5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla 77 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
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