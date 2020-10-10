Süper Lig'in eski futbolcusu Karabağ için orduya katıldı

Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline son vermek amacıyla Dağlık Karabağ'da başlattığı harekata tanıdık bir isim de katıldı.

Daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kocaelispor ve Eskişehirspor formaları giyen Reşad Sadikov'un gönüllü olarak orduya girdiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından kamuflajlı fotoğrafını paylaşan Azerbaycan'ın eski milli futbolcusu Sadikov, büyük takdir topladı.

Temmuz ayında futbola veda eden Sadikov, Azerbaycan Milli Takımı formasıyla 111 maça çıktı. 38 yaşındaki eski futbolcu, 2005-2006 sezonunda Kayserispor, 2009 yılında Kocaelispor ve 2010-2011 sezonunda ise Eskişehirspor'da oynadı.





Azerbaycan’ın dünyaca ünlü dövüşçüsü Musayev her şeyi bırakıp Karabağ için orduya katıldı Ermenistan ordusunun 28 yıl önce işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi, son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne oldu. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği provokasyona yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekatla 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi.Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan bu sürecin ardından birçok Azerbaycan vatandaşı orduya katılmak için başvuruda bulundu. Bu isimlerden en dikkat çekeni de Azerbaycan'ın tüm dünyaya nam salan karma dövüş sporcusu Tofik Musayev idi. Musayev, ülkesinde yaşanan işgale kayıtsız kalmayarak Azerbaycan ordusuna katıldı ve görev bölgesine hareket etti.Konuyla ilgili paylaşım yapan Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, "Azerbaycan'ın Dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofik Musayev orduya katıldı" ifadelerini kullandı.Azerbaycan'ın Dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofik Musayev orduya katıldı pic.twitter.com/7QZGHcDzRR— Ceyhun Aşirov (@CeyhunAsirov) September 29, 2020 Azerbaycan ordusuna katılan Tofik Musayev kimdir?15 Aralık 1989 Azerbaycan Bakü doğumlu olan Tofik Musayev karma dövüş sporunda tanınan bir figür. Orion Dövüş Kulübü sporcusu olan Musayev, 12 yaşında karate yapmaya başladı ve 23 yaşında profesyonel dövüş sanatlarına başladı. 2011'de Spor Akademisi'nden mezun oldu. Musayev'in Avrasya MMA şampiyonasında dünya şampiyonluğu bulunuyor. Musayev kazandığı zaferlerden sonra ülkesi için yaptığı açıklamalarla biliniyor.