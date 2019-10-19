Babel'den gol sevinci açıklaması: Yanlış anlayanlardan özür dilerim

Galatasaray'ın Süper Lig'de Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta, attığı golün ardından tribünlere bakarak eliyle 'konuşun' şeklinde bir işarette bulunan Babel, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Gol sevinci sırasında yaptığı hareketi yanlış anlayanlardan özür dilediğini belirten Hollandalı futbolcu, hedefindeki kişilerin taraftar olmadığını ifade etti.
Babel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
- "Dün takım için önemli bir galibiyetti. Asist ve golümden dolayı çok memnunum. Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar. Ben bu forma için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım."
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