Babel'den gol sevinci açıklaması: Yanlış anlayanlardan özür dilerim

Galatasaray'ın Süper Lig'de Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta, attığı golün ardından tribünlere bakarak eliyle 'konuşun' şeklinde bir işarette bulunan Babel, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Gol sevinci sırasında yaptığı hareketi yanlış anlayanlardan özür dilediğini belirten Hollandalı futbolcu, hedefindeki kişilerin taraftar olmadığını ifade etti.

Babel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;