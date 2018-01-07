Baby Shaq geri döndü

Bir dönem Avrupa’nın en dominant pivotlarından biri olan Schortsanitis geçirdiği ağır sakatlık sonrası basketbola yeniden ülkesinin takımlarından olan Trikala ile döndü.

Son olarak PAOK forması giyen sonra ise Apollon Patras ile anlaşan 32 yaşındaki pivot, idman sırasında aşil tendonundan geçirdiği sakatlıktan dolayı sezonun geri kalanını kapatmıştı. Apollon Patras ile 1 maça dahi çıkamadan kulüpten ayrılmak durumunda kalmıştı. Sofoklis Schortsanitis, 21 aylık aşil tendonutedavisini tamamlayarak nihayet parkelere dönmeyi başardı.



İlk maçını kaybetti

Trikala ile sözleşme imzalayan Yunan pivot, Rethymno karşısında sahaya çıkarak Nisan 2016’dan sonra ilk kez forma giydi. Trikala'nın uzatmada Rethymno 76-86 kaybetiği maçta parkede 9 dakika süre aldı ve 6 sayı attı.

Kariyeri boyunca Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos ve Kızılyıldız formaları giyen 32 yaşındaki Schortsanitis, 2014’te Maccabi Tel Aviv ile Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.

