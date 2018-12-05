SÜPER LİG

Göztepe'de Hakan Çinemre sezonu kapattı

Bağları yırtılan Hakan Çinemre sezonu kapattı

Nazilli Belediyespor müsabakasında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen Göztepeli Hakan Çinemre, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi AA
Hakan Çinemre, dün oynanan maçta acı içerisinde yerde kalmıştı.

Hakan Çinemre, dün oynanan maçta acı içerisinde yerde kalmıştı.

Fotoğraf: Bahattin ALBAYRAK / DHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncusu Hakan Çinemre, sağ diz ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Nazilli Belediyespor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sakatlanan Hakan Çinemre'nin, sağ diz ön çapraz bağında yırtık saptandığı bildirildi.

Ameliyat edilmesi planlanan oyuncu için 6-7 aylık tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.

  • Öte yandan, 24 yaşındaki futbolcunun, geçen yılın ekim ayında sağ diz ön çapraz bağında yine yırtık meydana gelmişti. Çinemre, geçen sezon bu sakatlığı sonrası forma giyememişti.

Kupa maçında futbolseverleri üzen sakatlık anı
Kupa maçında futbolseverleri üzen sakatlık anı

Türkiye Kupası'nda oynanan ve Göztepe'nin 3-0 kazandığı Nazilli Belediyespor maçında futbolseverleri üzen bir sakatlık anı yaşandı.Göztepeli futbolcu Hakan Çinemre bir pozisyon esnasında sakatlanarak yerde kaldı. Ayağa kalkamayan oyuncu, yedek kulübesine koptu, koptu diye seslendi. Acı içinde kalan oyuncu sonrasında ise gözyaşlarını tutamadı. Hakan Çinemre'nin çapraz bağlarının kopmuş olabileceği tahmin ediliyor. Genç oyuncu bu pozisyonun ardından hastaneye götürüldü.Göztepe&#39;de Hakan Çinemre sakatlık yaşadı. Yedek kulübesine doğru, &#39;koptu, koptu&#39; diye seslenen Hakan, sedye ile hastaneye götürüldü. pic.twitter.com/ziB5PO9ae3&mdash; Sabah Spor (@sabahspor1) 4 Aralık 2018

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