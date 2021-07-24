Spor Bakan Kasapoğlu milli tekvandocuyu teselli etti "Kendini hiç üzme, tüm Türkiye yanında"
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Bakan Kasapoğlu milli tekvandocuyu teselli etti: "Kendini hiç üzme, tüm Türkiye yanında"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında 49 kiloda bronz madalya maçını kaybeden Rukiye Yıldırım'ı teselli etti.

Haber Merkezi AA
Bakan Kasapoğlu milli tekvandocuyu teselli etti: Kendini hiç üzme, tüm Türkiye yanında
Rukiye Yıldırım madalya şansını yitirdi

Makuhari Messe Spor Salonu'nda İsrailli rakibi Abishag Semberg'e son anlarda verdiği puanlarla kaybeden Rukiye, büyük bir üzüntü yaşadı.

Karşılaşmayı salondan takip eden Bakan Kasapoğlu, müsabaka biter bitmez milli sporcunun yanına gitti.

Rukiye'ye destek olan Kasapoğlu, "Kendini hiç üzme. Elinden geleni yaptın. Tüm Türkiye yanında" diyerek milli sporcuya moral verdi.

Bakan Kasapoğlu milli sporcuya tribünden destek verdi.
AA
Bakan Kasapoğlu milli sporcuya tribünden destek verdi.

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