Bakan Kasapoğlu milli tekvandocuyu teselli etti: "Kendini hiç üzme, tüm Türkiye yanında" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında 49 kiloda bronz madalya maçını kaybeden Rukiye Yıldırım'ı teselli etti.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2021, 15:57 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2021, 16:10 AA