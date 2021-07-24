Bakan Kasapoğlu milli tekvandocuyu teselli etti: "Kendini hiç üzme, tüm Türkiye yanında"

Makuhari Messe Spor Salonu'nda İsrailli rakibi Abishag Semberg'e son anlarda verdiği puanlarla kaybeden Rukiye, büyük bir üzüntü yaşadı.
Karşılaşmayı salondan takip eden Bakan Kasapoğlu, müsabaka biter bitmez milli sporcunun yanına gitti.
Rukiye'ye destek olan Kasapoğlu, "Kendini hiç üzme. Elinden geleni yaptın. Tüm Türkiye yanında" diyerek milli sporcuya moral verdi.
🇹🇷 Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, bronz madalya mücadelesinde İsrailli Abishag Semberg’e yenilerek olimpiyatları 5. sırada tamamladı. pic.twitter.com/wSQ0Rb5JA1
🇹🇷 Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, bronz madalya mücadelesinde İsrailli Abishag Semberg’e yenilerek olimpiyatları 5. sırada tamamladı. pic.twitter.com/wSQ0Rb5JA1— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 24, 2021