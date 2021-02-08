Spor Bakasetas kilidi açtı Trabzonspor seriye bağladı
SÜPER LİG

Bakasetas kilidi açtı Trabzonspor seriye bağladı

Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavili ekibin galibiyet gollerini Bakasetas ve Nwkaeme attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakasetas'ın golü sonrası yaşanan sevinç.
Bakasetas'ın golü sonrası yaşanan sevinç.

Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavili ekibin galibiyet gollerini Bakasetas ve Nwkaeme attı.

Maçtan dakikalar;

9. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan gelişen atağında Djaniny’nin ceza alanı dışından sert vurduğu top kale direğinin üstünden auta çıktı.

11. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Djaniny’nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada Bakasetas’e top gelmeden kaleci Abdulsamed son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

13. dakikada üstünlük için bastıran Yeni Malatyaspor’da Adem’in ceza sahası içinden çektiği sert şutu kaleci Uğurcan’da tek hamlede kontrol altına aldı.

21. dakikada Yeni Malatyaspor’da Chabake’nin sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada Tetteh iyi yükseldi, ancak vuruşunda top auta çıktı.

23. dakikada Yeni Malatyaspor’da Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda yükselen Semih’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

GOL!

  • 49. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Abdulsamed'in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde iyi kontrol eden Bakasetas, düzgün bir vuruşta meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 0-1.

54. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin çevirdiği top savunmadan sekip Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada Hadebe'nin sol kanatta çizgiden içeriye çevirdiği topa Umut Bulut dokunamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.

67. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı kornerde Semih Kaya'nın vuruşu savunmadan sekip kale önünde Tetteh'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan yakın mesafeden gole izin vermedi.

GOL!

  • 90+5. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Nwakaeme, rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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