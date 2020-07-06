Başakşehir-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, Denizlispor’u konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 30 haftada 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi sonucu topladığı 63 puanla zirvede yer alırken, Denizli temsilcisi ise 8’er galibiyet ve beraberlik, 14 mağlubiyet neticesinde elde ettiği 32 puanla 13. sırada bulunuyor.

Başakşehir ligde son 11 maçı kaybetmedi

Okan Buruk’un takımı, Denizlispor karşısına önemli bir psikolojik üstünlükle çıkacak. İstanbul ekibi, ligde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Başakşehir, bunun yanında Fatih Terim Stadyumu’ndaki son 14 karşılaşmada da mağlup olmadı. Ligin 2. haftasında evinde Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında yenilmeyen turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Başakşehir'de tek eksik Epureanu

Başakşehir’in Denizlispor karşısındaki tek eksik oyuncusu Alexandru Epureanu. Antalyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk’un Epureanu’nun yerine Ponck’a şans vermesi bekleniyor.

Crivelli sarı kart sınırda

Medipol Başakşehir’de Denizlispor mücadelesi öncesi Enzo Crivelli sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Golcü futbolcu, Denizlispor karşısında sarı kart görmesi halinde 32. haftada deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fatih Terim Stadyumu’nda 7 Temmuz Salı günü saat 21.00’de başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Başakehir-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega.



