SÜPER LİG

Başakşehir-Kayserispor maçı karanlığa büründü: VAR bağlantısı kesildi

Başakşehir'in Kayserispor ile oynadığı kritik maçta elektrikler kesildi. İstanbul ekibinin 1-0 önde olduğu esnada saha karanlığa bürünürken hakemin VAR odası ile bağlantısı da koptu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Başakşehir'in kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Kayserispor maçında ilginç anlar yaşandı. İstanbul ekibinin 1-0 önde olduğu sırada Fatih Terim Stadı'nda elektrikler kesildi.

Karşılaşmada elektriklerin kesilmesinin ardından orta hakemin VAR ile bağlantısı da koptu. Stadyumdaki sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı. Mücadelede futbolcular soğumamak için karanlık sahada ısınma hareketlerini devam ettirdi.

Stadyumdaki elektrikler yaklaşık 10 dakika sonra tekrar verilmeye başlandı ve futbolcuların bekleyişi sona erdi. Mücadele kaldığı yerden yeniden oynanmaya devam etti.

Başakşehir-Kayserispor maçı öncesinde dikkat çeken görüntü: Yüzlerce sandalye getirildi
Başakşehir-Kayserispor maçı öncesinde dikkat çeken görüntü: Yüzlerce sandalye getirildi

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, 33. hafta maçında Kayserispor ile kritik bir maça çıkacak. Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan İstanbul ekibinin stadyumunun etrafında dikkat çeken bir hazırlık yaşanıyor.Seyirci sayısının az olmasından kaynaklı olarak 'şampiyonluğu kim kutlayacak?' soruları sorulan Başakşehir'de kulüp yönetimi, Fatih Terim Stadı'nın etrafına dev bir ekran koydu. Otoparka yerleştirilen ekranın önüne de sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yüzlerce sandalye yerleştirildi.Seyircilerini şampiyonluklarını ilan etme ihtimali bulunan maça davet eden Başakşehir'in bu hamlesi sosyal medyada birçok taraftarın da eleştirilerine sebep oldu.Başakşehir'in stadyumunda pandemi dönemi öncesine bakıldığında maç izleyen seyirci ortalaması 2350 olarak görülüyor. Süper Lig'de şampiyon olan takım kaç para kazanacak?

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