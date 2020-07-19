Başakşehir-Kayserispor maçı karanlığa büründü: VAR bağlantısı kesildi

Başakşehir'in kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Kayserispor maçında ilginç anlar yaşandı. İstanbul ekibinin 1-0 önde olduğu sırada Fatih Terim Stadı'nda elektrikler kesildi.

Karşılaşmada elektriklerin kesilmesinin ardından orta hakemin VAR ile bağlantısı da koptu. Stadyumdaki sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı. Mücadelede futbolcular soğumamak için karanlık sahada ısınma hareketlerini devam ettirdi.

Stadyumdaki elektrikler yaklaşık 10 dakika sonra tekrar verilmeye başlandı ve futbolcuların bekleyişi sona erdi. Mücadele kaldığı yerden yeniden oynanmaya devam etti.

Başakşehir-Kayserispor maçında elektrikler gitti. pic.twitter.com/FiMiyKHHkM — Radar Video (@VideoRadars) July 19, 2020