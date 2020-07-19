SÜPER LİG

Başakşehir-Kayserispor maçı öncesinde dikkat çeken görüntü: Yüzlerce sandalye getirildi

Süper Lig'in 33. haftasında lider Başakşehir, evinde küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor ile karşılaşacak. 21.00'de başlayacak maç öncesinde İstanbul ekibinin stadının önünde önemli bir hazırlık yaşanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda şampiyonluk kutlamaları için hazırlık yapıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda şampiyonluk kutlamaları için hazırlık yapıldı.

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, 33. hafta maçında Kayserispor ile kritik bir maça çıkacak. Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan İstanbul ekibinin stadyumunun etrafında dikkat çeken bir hazırlık yaşanıyor.

Seyirci sayısının az olmasından kaynaklı olarak 'şampiyonluğu kim kutlayacak?' soruları sorulan Başakşehir'de kulüp yönetimi, Fatih Terim Stadı'nın etrafına dev bir ekran koydu. Otoparka yerleştirilen ekranın önüne de sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yüzlerce sandalye yerleştirildi.

Seyircilerini şampiyonluklarını ilan etme ihtimali bulunan maça davet eden Başakşehir'in bu hamlesi sosyal medyada birçok taraftarın da eleştirilerine sebep oldu.

  • Başakşehir'in stadyumunda pandemi dönemi öncesine bakıldığında maç izleyen seyirci ortalaması 2350 olarak görülüyor.

Süper Lig'de şampiyon olan takım kaç para kazanacak?
Süper Lig'de şampiyon olan takım kaç para kazanacak?

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek lider Medipol Başakşehir, maçtan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi olacak.Turuncu-lacivertli takım, elde edeceği şampiyonlukla hem Süper Lig'in altıncı şampiyonu olarak adını tarihe yazdıracak hem de önemli miktarda bir para kazanacak.Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Medipol Başakşehir, şampiyonluk ödülünü de kasasına koyacak.Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelirle kazancı yaklaşık 420 milyon lirayı bulacak.2019/2020 sezonunda şampiyon olan takım kaç para kazanacak?Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor maçını da kazandığı takdirde toplamda 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi olacak.Turuncu-lacivertli takım, mutlu sona ulaşması durumunda şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak. Medipol Başakşehir, ligdeki son maçında da Kasımpaşa'yı yenmesi halinde toplam 145 milyon lira gelir elde edecek.Lig yarışında ipi göğüslemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanacak Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. Turuncu-lacivertlilerin alacağı galibiyet ve beraberliklerle de bu rakamı artırma şansı olacak.UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon avro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak. Turuncu-lacivertli takımın kazanacağı bu paraya sponsorluklar ve maç günü gelirleri dahil değil.Süper Lig küme düşme hattında son durum: Kalan maçlar ve puan tablosu2017-2018 sezonunda şampiyon olan takımın kazandığı ücretler-Şampiyon direkt olarak Devler Ligi'ne katılacağı için ayak bastı parası, yayın-tribün geliri ve puan bonuslarıyla birlikte kazanç yaklaşık 40 milyon Euro'yu (200 milyon lira) bulacak.-Sezonu zirvede bitirecek takım, sıralama bonusu olarak yaklaşık 30 milyon lira alacak. TFF'nin Süper Lig'e ayak bastı parası olarak ödediği para ise 30 milyon lira.-TFF bu sezon, geçmiş şampiyonluk başına 2.7 milyon lira verecek. Eğer üç büyüklerden biri şampiyon olursa 55-60 milyon lira arasında bir kazanç elde edecek.-Bu sezon takımlar galibiyette 2.2 milyon, beraberlikte ise 1.1 milyon Euro alıyor. Şampiyonluğa ulaşacak olan takım yayın havuzundan da 100 milyon liraya yakın bir gelir elde edecek.-Bu gelirlere tribün ve ürün satışlarından elde edilecek paralar da eklendiğinde toplam rakam 650 milyon lirayı bulacak. Video: 90 saniyede Süper Lig senaryolarıGaleri: Süper Lig'de teknik direktörler yabancı sınırı hakkında ne düşünüyor?

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