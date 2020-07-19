Başakşehir-Kayserispor maçı öncesinde dikkat çeken görüntü: Yüzlerce sandalye getirildi

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, 33. hafta maçında Kayserispor ile kritik bir maça çıkacak. Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan İstanbul ekibinin stadyumunun etrafında dikkat çeken bir hazırlık yaşanıyor.

Seyirci sayısının az olmasından kaynaklı olarak 'şampiyonluğu kim kutlayacak?' soruları sorulan Başakşehir'de kulüp yönetimi, Fatih Terim Stadı'nın etrafına dev bir ekran koydu. Otoparka yerleştirilen ekranın önüne de sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yüzlerce sandalye yerleştirildi.

Seyircilerini şampiyonluklarını ilan etme ihtimali bulunan maça davet eden Başakşehir'in bu hamlesi sosyal medyada birçok taraftarın da eleştirilerine sebep oldu.

Başakşehir'in stadyumunda pandemi dönemi öncesine bakıldığında maç izleyen seyirci ortalaması 2350 olarak görülüyor.