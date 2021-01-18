Spor Başakşehirde ayrılık Sözleşmesi feshedildi
SÜPER LİG

Başakşehir'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan kanat oyuncusu Kerim Frei ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Kerim Frei, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta (160 dakika) skor katkısı veremedi.
Kerim Frei, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta (160 dakika) skor katkısı veremedi.

Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'a vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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