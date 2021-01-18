Başakşehir'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'a vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
👋 TEŞEKKÜRLER KERİM FREİ
2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kerim Frei’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/wydrxfsqz4
👋 TEŞEKKÜRLER KERİM FREİ