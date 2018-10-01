SÜPER LİG

Başakşehir'in beyni askere gidiyor

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Başakşehir'in Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın analizcisinin askere gideceğini ve Avcı'nın bu durumdan dolayı mutsuz olduğunu belirtti. Metin, konuyla ilgili yaptığı esprili açıklamada Abdullah Avcı 'futbolcusunu gönderir analizcisini göndermez' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir.

Başakşehir.

Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde futbol yorumcusu Tümer Metin, dikkat çekici bir bilgi verdi. Metin yaptığı esprili açıklamada Abdullah Avcı'nın analizcisi askere gidecek. Abdullah hoca futbolcusunu gönderir analizcisini göndermez ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Başakşehir, Süper Lig'in maç önlerine en iyi hazırlanan ve 4 büyükleri en çok zor durumda bırakan kulüplerin başına geliyor. İstanbul ekibinin bu istatistiğinin perde arkasında ise takım ve maç analizlerindeki başarı yüzdesi ciddi bir önem arz ediyor.

Başakşehir'in maç analizcileri olan Caner Erol ve Serdar Keşçi İstanbul ekibinin taktiksel başarısında da önemli pay sahibi.
Başakşehir'in maç analizcileri olan Caner Erol ve Serdar Keşçi İstanbul ekibinin taktiksel başarısında da önemli pay sahibi.


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