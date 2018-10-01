Başakşehir'in beyni askere gidiyor

Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde futbol yorumcusu Tümer Metin, dikkat çekici bir bilgi verdi. Metin yaptığı esprili açıklamada Abdullah Avcı'nın analizcisi askere gidecek. Abdullah hoca futbolcusunu gönderir analizcisini göndermez ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Başakşehir, Süper Lig'in maç önlerine en iyi hazırlanan ve 4 büyükleri en çok zor durumda bırakan kulüplerin başına geliyor. İstanbul ekibinin bu istatistiğinin perde arkasında ise takım ve maç analizlerindeki başarı yüzdesi ciddi bir önem arz ediyor.



