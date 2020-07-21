Başakşehirli oyuncu Demba Ba lig tarihine geçti

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir oldu. 2014 yılında kurulan kulüp, kısa süre içinde ilk şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Turuncu-lacivertlilerin bu başarıdaki önemli etkenlerden biri de kadrosunda bulundurduğu kaliteli oyuncular. Demba Ba, Robinho, Visca, Clichy, Skrtel gibi Avrupa futbolunda yer edinmiş isimlere sahip olan İstanbul ekibinde söz konusu futbolcuların yanı sıra kadronun geri kalanının da ortaya koyduğu kaliteli oyun ve sahadaki birliktelik de şampiyonluğun şifrelerinden. Attığı gollerle Başakşehir’e önemli puanlar kazandıran Demba Ba içinse bu şampiyonluk ayrı bir önem taşıyor.

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak: İşte muhtemel rakipleri Medipol Başakşehir, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından mücadele etme hakkını elde etti.Daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele eden turuncu-lacivertli ekip, grup aşamasına kalmayı başaramamıştı.Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak Başakşehir'i zorlu rakipler bekliyor. 3. torbada hangi takımların olacağı henüz belli olmadı. 1. ve 2. torbada ise yer alacak 10 takım netleşti. İşte Başakşehir'in torbaları netleşen muhtemel rakipleri;1. TORBAReal MadridLiverpoolBayern MünihPSGZenit2. TORBAAtletico MadridBarcelonaManchester CitySevillaBorussia DortmundŞampiyon Başakşehir kasasını doldurdu: Dev gelirBaşakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli olduŞampiyon Başakşehir

Süper Lig tarihine geçti

West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Beşiktaş, Shanghai Shenhua, Göztepe gibi takımlarda top koşturan Demba Ba, son durağı olan Başakşehir’de adeta ikinci baharını yaşıyor. Geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen büyük bir profesyonellik örneği göstererek yoğun çalışmalar sonucunda sahalara tekrar dönen 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon transfer olduğu turuncu-lacivertlilerin en önemli silahı haline geldi. 2019-2020 sezonunun ilk 15 haftasında sadece 1 gol atabilen tecrübeli santrfor, daha sonra formunu yakalayarak 27 maçta 12 gol, 4 asist ile katkı sağladı. Türkiye Kupası’nda 2 golü, Avrupa Ligi’nde de 2 asist bulunan Ba, aynı zamanda şampiyonluk ipini göğüsleyen Başakşehir ile adını Türk futbol tarihine de yazdırdı.

Şampiyon Başakşehir kasasını doldurdu: Dev gelir Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Başakşehir ne kadar kazandı? Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon euro gibi bir geliri de kasasına koyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon euro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon euro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.Toplam 420 milyon liraTüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.Şampiyon BaşakşehirBaşakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk kupasını kaldıran ve aynı başarıyı Başakşehir’le de tekrarlayan Senegalli golcü, Süper Lig’de iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış beşinci yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu.

Süper Lig tarihinde iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış yabancı oyuncular şöyle:

Mirsad Kovacevic

1985-1986 Beşiktaş

1986-1987 Galatasaray

1987-1988 Galatasaray

Elvir Bolic

1992-1993 Galatasaray

1995-1996 Fenerbahçe

Stjepan Tomas

2003-2004 Fenerbahçe

2005-2006 Galatasaray

Tomas Zapotocny

2008-2009 Beşiktaş

2009-2010 Bursaspor

Demba Ba

2016-2017 Beşiktaş

2019-2020 Başakşehir

Şampiyon Başakşehir Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Bu maç sonrasında Başakşehir, Kayserispor mücadelesi oynanırken şampiyonluğunu ilan etti. 2019/2020 Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.Aynı saatte oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Şampiyon Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Mahmut Tekdemir attı.Süper Lig'de şampiyon olan takım kaç para kazanacak?Süper Lig'in 6. şampiyonu BaşakşehirBaşakşehir, 1959 yılında oynanmaya başlayan Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra 6. farklı kulüp oldu. Okan Buruk’un takımı, aynı zamanda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından İstanbul’dan çıkan 4. şampiyon olarak da adını tarihe yazdırdı.Ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe olurken, 22 ile en çok kazanan ise Galatasaray olarak dikkat çekiyor. Ligde Fenerbahçe’nin 19, Beşiktaş’ın 15, Trabzonspor’un 6 ve Bursaspor’un 1 şampiyonluğu bulunuyor.Fenerbahçe ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1959 yılında, Beşiktaş 1960, Galatasaray 1962, Trabzonspor 1976 ve Bursaspor da 2010 yılında yaşadı.🏆 ŞAMP1YON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 🏆 👊🏻 #TürkiyeninYeniŞampiyonu 🦉 pic.twitter.com/p4yo9Gv6dP— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 19, 2020 Başakşehir-Kayserispor maçı karanlığa büründü: VAR bağlantısı kesildiSüper Lig'de ateş hattında inanılmaz çekişme: Ankaragücü ilk düşen takım oldu



