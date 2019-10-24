Belhanda özür diledi: Yapılanları hak etmediğimi düşündüm

Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarlarla yaşadığı gerginlik nedeniyle özür açıklaması yayınladı.

Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana, kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıktığı sırada, performansını beğenmeyen taraftarların ıslıklı protestosuna tepki göstermişti.