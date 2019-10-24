SÜPER LİG

Belhanda özür diledi: Yapılanları hak etmediğimi düşündüm

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları maçta taraftarlarla yaşadığı sorun dolayısıyla özür diledi.

Haber Merkezi AA
Belhanda, taraftarın tepkisine el kol hareketleriyle karşılık vermişti.

Belhanda, taraftarın tepkisine el kol hareketleriyle karşılık vermişti.

Fotoğraf: Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK

Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarlarla yaşadığı gerginlik nedeniyle özür açıklaması yayınladı.

Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana, kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" ifadelerini kullandı.
  • Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıktığı sırada, performansını beğenmeyen taraftarların ıslıklı protestosuna tepki göstermişti.

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