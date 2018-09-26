AVRUPA LİGLERİ

Benfica'nın emektar futbolcusu Luisao'dan zorunlu emeklilik kararı

Benfica'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Luisao futbolu bırakma kararı aldı. 37 yaşındaki oyuncu, sezon başında 1 sezon daha oynayıp kariyerine nokta koymayı planlıyordu. Ancak forma şansı verilmeyen emektar oyuncu takıma zarar vermemek adına futbolu bıraktı. Luisao, bu kararının ardından yeni mesleğini de açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Luisao, yıllardır Benfica takımının kaptanlığını yapıyordu.

Luisao, yıllardır Benfica takımının kaptanlığını yapıyordu.

Fotoğraf: RAFAEL MARCHANTE / Reuters

Benfica'nın emektar oyuncusu Luisao, futbol kariyerini noktaladı. Portekizli oyuncunun bu kararı vermesindeki sebep ise fazla forma şansı bulamaması.

Teknik direktörü Rui Vitoria ile anlaşamadığı belirtilen oyuncunun yıllardır kaptanlığını yaptığı takımına zarar vermemek adına futbol kariyerini noktaladığı belirtildi.

  • 37 yaşında futbol hayatına son veren oyuncu, Benfica'da bundan sonra Uluslarlarası İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapacak.
Yıldız futbolcu 14 sezondur Benfica ile olan sözleşmesini bir yıl üzerinden uzatmıştı.

Benfica'lı Luisao sözleşmesini uzattı
Benfica'lı Luisao sözleşmesini uzattı

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, 36 yaşındaki kaptanı Luisao ile yeni sözleşme imzaladı.2003 yılından beri Portekiz temsilcisinde forma giyen yıldız oyuncu 2018 yılına kadar Benfica forması giyecek.Benfica ile 507 maça çıkıp 45 gole imzasını atan Brezilyalı oyuncu, beş kez Portekiz Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.Luisao yeni sözleşme imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu söylerken "Benfica benim evim ve hayatım" ifadelerini kullandı.Yıldız futbolcu 14 sezondur Benfica ile olan sözleşmesini bir yıl uzatıyor.💬✍ Luisão, sobre a renovação: &quot;É importante porque trabalhei para chegar a este momento da renovação. Fico muito feliz.&quot; pic.twitter.com/3klPAw1yYo&mdash; SL Benfica (@SLBenfica) 8 Nisan 2017

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