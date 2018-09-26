Benfica'nın emektar futbolcusu Luisao'dan zorunlu emeklilik kararı
Benfica'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Luisao futbolu bırakma kararı aldı. 37 yaşındaki oyuncu, sezon başında 1 sezon daha oynayıp kariyerine nokta koymayı planlıyordu. Ancak forma şansı verilmeyen emektar oyuncu takıma zarar vermemek adına futbolu bıraktı. Luisao, bu kararının ardından yeni mesleğini de açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Benfica'nın emektar oyuncusu Luisao, futbol kariyerini noktaladı. Portekizli oyuncunun bu kararı vermesindeki sebep ise fazla forma şansı bulamaması.
Teknik direktörü Rui Vitoria ile anlaşamadığı belirtilen oyuncunun yıllardır kaptanlığını yaptığı takımına zarar vermemek adına futbol kariyerini noktaladığı belirtildi.
37 yaşında futbol hayatına son veren oyuncu, Benfica'da bundan sonra Uluslarlarası İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapacak.
Yıldız futbolcu 14 sezondur Benfica ile olan sözleşmesini bir yıl üzerinden uzatmıştı.
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