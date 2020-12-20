Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçta bir gol atan Gençlerbirliği oyuncusu Berat Özdemir, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı bir açıklamada bulundu. 22 yaşındaki futbolcu, "Bu fair-play yoksunu Ankaragücü’ne rağmen sempatik bir oyun oynamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Berat Özdemir'in açıklaması kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, Ankaragücü taraftarları oyuncuya tepki gösterdi.

Başkent derbisinde kazanan çıkmadı Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği'nin golünü 58. dakikada Berat Özdemir atarken, Ankaragücü'nün golünü ise 74. dakikada Lobjanidze kaydetti. Aynı zamanda Gençlerbirliği'nde Gökhan Altıparmak 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 9'a, Gençlerbirliği ise 12'ye yükseltti.Gelecek hafta Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.