Berat Özdemir'den maç sonu tepki çeken açıklama: "Fair-play yoksunu Ankaragücü"
Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir, başkent derbisi sonrası Ankaragücü'nü hedef alan bir açıklamada bulundu. Genç futbolcunun rakip takım için, "Fair-play yoksunu" demesi şaşkınlığa neden oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçta bir gol atan Gençlerbirliği oyuncusu Berat Özdemir, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı bir açıklamada bulundu. 22 yaşındaki futbolcu, "Bu fair-play yoksunu Ankaragücü’ne rağmen sempatik bir oyun oynamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
Berat Özdemir'in açıklaması kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, Ankaragücü taraftarları oyuncuya tepki gösterdi.
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