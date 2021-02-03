Beşiktaş Antalya'da takıldı: Zirve yarışında üst üste ikinci puan kaybı

Hayat

Haluk Levent ‘Yeşil Vatan’ için söyledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün “Yeşil Vatan” kampanyası kapsamında ormanların korunması ve geliştirilmesi için çalışan orman teşkilatını konu alan “Birileri Var” şarkısını ünlü sanatçı Haluk Levent seslendirdi.