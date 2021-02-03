Beşiktaş Antalya'da takıldı: Zirve yarışında üst üste ikinci puan kaybı

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar;
9. dakikada Rosier’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ljajic’in vuruşunu kaleci kurtardı.
26. dakikada köşe vuruşunda Ljajic’in ortasında Atiba’nın kafa vuruşu üsten auta gitti.
27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nkoudou, kaleciyi çalımlayıp pasını kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu Naldo uzaklaştırdı.
38. dakikada Fredy, kaleciden aldığı topu hatalı pas verince araya Larin girdi. Larin’in boş olan kaleye plasesini Boffin, son anda uzanarak kurtardı.
GOL!
- 39. dakikada sol kanattan Eren Albayrak’ın ceza alanı içine ortasına iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
52. dakikada ceza alanı dışından Atiba’nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.
69. dakikada Rosier’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mensah’ın şutu yandan auta gitti.
KIRMIZI KART!
- 70. dakikada sol kanatta Larin’e yaptığı faul sonrası kart gören Veysel Sarı, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
GOL!
- 73. dakikada Ghezzal’ın sol kanattan altı pas içine ortasında Vida’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
81. dakikada N’skala’nın kale önüne ortasında Larin’in kafa vuruşunda top yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
82. dakikada Josef’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup’un sert şutunu kaleci çıkardı
Bu sonuçla Beşiktaş 45 puana yükselirken, FTA Antalyaspor puanını 30'a çıkardı.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/h3HvscJq4p
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/h3HvscJq4p— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 3, 2021
Ersun Yanal 700'üncü maçına çıktı
- Tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal, Beşiktaş karşılaşmasıyla teknik direktör olarak kulüp kariyerinde 700'üncü maçında görev yaptı. Bugüne kadar 699 karşılaşmada 318 galibiyet, 164 beraberlik ve 217 yenilgi yaşayan Yanal'ın çalıştırdığı takımlar, 1195 gol atıp kalesinde 928 gol gördü.
Ev sahibi ekipte 3 değişiklik
- Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 22. haftasında 1-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Yanal, Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Hakan Özmert, Orgill ve Sidney Sam'i yedek kulübesine çekerken, bu oyuncuların yerine Veysel Sarı, Omar Imeri ve Amilton'a ilk 11'de görev verdi.