SÜPER LİG

Beşiktaş Atiba'nın alternatifini buldu

Sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson'ın yerine Musa Çağıran'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın, oyuncu ve Osmanlıspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Musa Çağıran (sağda) bu sezon çıktığı 28 maçta 8 gol atarken 3 de asist yaptı.

Musa Çağıran (sağda) bu sezon çıktığı 28 maçta 8 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Son yıllarda kadrosunun yaş ortalaması bir hayli yükselen Beşiktaş'ta yönetim, takımı gençleştirmeye çalışırken, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor.

Goal Türkiye'de yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetim Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile her konuda anlaşmaya vardı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve ayrılması beklenen Atiba Hutchinson'ın yerine Musa'yı transfer etmeyi planlayan Beşiktaş, ligden düşen ve kadrosundaki birçok oyuncuyu elden çıkarmaya hazırlanan Osmanlıspor ile de el sıkıştı.

Galatasaray'da da oynamıştı

Futbola Altay altyapısında başlayıp, 18 yaşında Galatasaray'a transfer olan, fakat sarı-kırmızılı takımda çok şans bulamayıp gönderilen Musa, ardından sırasıyla Konyaspor, Bursaspor, Karabükspor ve Osmanlıspor'da forma giydi.

  • 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Osmanlıspor formasıyla 28 maça çıkan ve 8 gol 3 asistlik bir performans gösterdi.

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Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor

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