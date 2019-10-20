Beşiktaş başkanını seçti: Ahmet Nur Çebi dönemi başladı

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı yapıldı. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı. Üç adayla girilen seçimi Ahmet Nur Çebi kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre sandık sonuçları şu şekilde;

1. sandık sonucu

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

2. sandık sonucu

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

3. sandık sonucu

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

4. sandık sonucu

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Seçimle ilgili bilgiler

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongre saat 10.30'da başladı. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası oy verme işlemine geçildi.Saat 17.00 itibarıyla da oy verme işlemi tamamlandı. Yüksek katılımla gerçekleştirilen seçimde 8 bin 644 kişinin oy kullandığı açıklandı. Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Fikret Orman, 24 Eylül'de Beşiktaş başkanlığını bırakacağını açıklamıştı;