Beşiktaş başkanını seçti: Ahmet Nur Çebi dönemi başlıyor

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı yapıldı. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.
Sandık sonuçları şu şekilde;
1. sandık sonucu
Ahmet Nur Çebi: 211
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
2. sandık sonucu
Ahmet Nur Çebi: 260
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
3. sandık sonucu
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
4. sandık sonucu
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
5. sandık sonucu
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
6. sandık sonucu
Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 26
7. sandık sonucu
Ahmet Nur Çebi: 233
Serdal Adalı: 157
Hürser Tekinoktay: 20
8. sandık sonucu
Ahmet Nur Çebi: 203
Serdal Adalı: 145
Hürser Tekinoktay: 24
9. Sandık Sonucu
Ahmet Nur Çebi: 215
Hürser Tekinoktay: 15
Serdal Adalı: 177
10. Sandık Sonucu
Ahmet Nur Çebi: 186
Hürser Tekinoktay: 27
Serdal Adalı: 172
11. Sandık Sonucu
Ahmet Nur Çebi: 261
Hürser Tekinoktay: 34
Serdal Adalı: 163
12. Sandık Sonucu
Ahmet Nur Çebi: 280
Hürser Tekinoktay: 46
Serdal Adalı: 152
13. Sandık Sonucu
Ahmet Nur Çebi: 375
Hürser Tekinoktay: 47
Serdal Adalı: 71
14. Sandık Sonucu
Ahmet Nur Çebi: 342
Hürser Tekinoktay: 44
Serdal Adalı: 114
Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi
- Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay
- Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci
Seçimle ilgili bilgiler
- BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongre saat 10.30'da başladı. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası oy verme işlemine geçildi.Saat 17.00 itibarıyla da oy verme işlemi tamamlandı. Yüksek katılımla gerçekleştirilen seçimde 8 bin 644 kişinin oy kullandığı açıklandı. Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.
Fikret Orman, 24 Eylül'de Beşiktaş başkanlığını bırakacağını açıklamıştı;
#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4
#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Eylül 2019
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