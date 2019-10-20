Beşiktaş başkanını seçti: Ahmet Nur Çebi dönemi başlıyor
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Beşiktaş başkanını seçti: Ahmet Nur Çebi dönemi başlıyor

Beşiktaş'ta yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirildi. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın yarıştığı seçimde saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve sayıma geçildi. Çebi, şu ana kadar açılan sandıkların çoğunda en fazla oyu alan başkan adayı oldu.

Haber Merkezi AA
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın seçimli kongresinden zaferle çıktı ve siyah beyazlıların yeni başkanı oldu.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın seçimli kongresinden zaferle çıktı ve siyah beyazlıların yeni başkanı oldu.

Fotoğraf: Orhan Akkanat

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı yapıldı. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.

Sandık sonuçları şu şekilde;

1. sandık sonucu

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

2. sandık sonucu

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

3. sandık sonucu

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

4. sandık sonucu

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

5. sandık sonucu

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

6. sandık sonucu

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

7. sandık sonucu

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 157

Hürser Tekinoktay: 20

8. sandık sonucu

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

9. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 215

Hürser Tekinoktay: 15

Serdal Adalı: 177

10. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 186

Hürser Tekinoktay: 27

Serdal Adalı: 172

11. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 261

Hürser Tekinoktay: 34

Serdal Adalı: 163

12. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 280

Hürser Tekinoktay: 46

Serdal Adalı: 152

13. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 375

Hürser Tekinoktay: 47

Serdal Adalı: 71

14. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 342

Hürser Tekinoktay: 44

Serdal Adalı: 114


Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi

  • Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay
  • Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Ahmet Nur Çebi
Ahmet Nur Çebi

Seçimle ilgili bilgiler

  • BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongre saat 10.30'da başladı. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası oy verme işlemine geçildi.Saat 17.00 itibarıyla da oy verme işlemi tamamlandı. Yüksek katılımla gerçekleştirilen seçimde 8 bin 644 kişinin oy kullandığı açıklandı. Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Fikret Orman, 24 Eylül'de Beşiktaş başkanlığını bırakacağını açıklamıştı;

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