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Beşiktaş Cenk Tosun'u KAP'a bildirdi.... Cenk Tosun'un bonservisi ne kadar?

Beşiktaş Cenk Tosun için KAP açıklaması yaptı

Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp bildirimde sözleşmenin detaylarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinden elde ettiği net gelir 22 milyon euro olarak açıklandı.

Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinden elde ettiği net gelir 22 milyon euro olarak açıklandı.

Beşiktaş, Everton'a transferi gerçekleşen Cenk Tosun için borsaya detaylı bir bildirimde bulundu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

  • Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
  • Everton kulübü tarafından şirketimize net 22.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca ilave olarak 1.157.895 Avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.
  • Bunlara ek olarak Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligine kalırsa 500.000 Avro, UEFA Şampiyonlar Ligine katılırsa 750.000 Avro ödenecektir. Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500.000 Avro şirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)
  • Yukarıdaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halükarda 2.000.000 Avro'yu geçmeyecektir. Ayrıca Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için 15 gol atarsa 500.000 Avro, 25 gol atarsa 1.000.000 Avro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir.
  • Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5'i Everton tarafından şirketimize ödenecektir.

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