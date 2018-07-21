Beşiktaş dağılıyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu yenilemek isteyen ancak bunun için elindeki bazı isimlerden kurtulmayı planlayan Beşiktaş’ta, takımdan ayrılan ve ayrılması gündemde olan isimler konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon başında transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan İspanyol golcü Alvaro Negredo’ya tranfser teklifleri gelmeye başladı. Suudi Arabistan basını, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’nde mücadele eden Al-Hilal Kulübü’nün, Beşiktaş’ın İspanyol yıldızı için teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, Al-Hilal yetkililerinin siyah-beyazlılara resmi teklifte bulunmak için İstanbul’a geleceği bilgisine de yer verildi. Alvaro Negredo’nun Al-Hilal’e katılmasını takımın çalıştırıcısı Jorge Jesus’un istediği belirtildi. Suudi yetkililerin, İspanyol oyuncu için kafalarındaki rakamın 5 milyon Euro olduğu öğrenilirken, Beşiktaş’ın ise 8 milyon Euro’dan kapıyı açmayı planladığı ifade edildi.

FABRİ’DE KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI

Siyah-beyazlılarda gündemde yer alan ve sıcak gelişmeler yaşanan bir başka isimse İspanyol file bekçisi Fabri... Bir süreden beri Fabri’nin peşinde olan Premier Lig ekibi Fulham’ın, siyah-beyazlı yönetime son teklifini sunarak, bonservis için 6 milyon Euro önerdiği ve taraflar arasında el sıkışıldığı belirtildi. İngiliz ekibinin 6 milyon Euro’luk teklifine “Evet” diyen yönetimin, Fabri’nin menajeriyle ise komisyon konusundaki pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi. Arada ufak pürüzlerin kaldığı, transfere nokta konulmasının ise an meselesi olduğu da sızan haberler arasında yer alıyor. İspanyol kalecinin de Fulham’a olan transferini tamamlamak için kısa sürede Londra’ya hareket etmeyi planladığı belirtiliyor.

WEST HAM’LA VİDA PAZARLIĞI

Ülkesi Hırvatistan’la Rusya’daki Dünya Kupası’nda finale kadar çıkan ve başarılı performansıyla sivrilen, Beşiktaş’ın stoperi Domagoj Vida’yı transfer etmek isteyen takımların sayısı artıyor. Hırvat oyuncu için, siyah-beyazlıların kapısını çalan son kulüp İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United oldu. İngilizler’in, siyah-beyazlılara 22 milyon Euro önerdikleri belirtildi. Başkan Fikret Orman’ın, bu rakamı daha yukarı çekmek için West Ham yetkilileriyle pazarlık halinde bulunduğu da sızan haberler arasında yer alıyor.

MİTROVİC, BRUGGE’A İMZA ATTI

Beşiktaş’ın, 2016-17 sezonunun devre arasında Hırvatistan’ın HNK Rijeka takımından 42. milyon Euro bonservis bedeli vererek transfer ettiği ancak fazla forma şansı bulamayarak geçen sezonun devre arasında ise Belçika’nın Club Brugge takımına kiraladağı Matej Mitrovic, Belçika ekibine resmi imzayı attı. Club Brugge tarafından yapılan açıklamada, siyah-beyazlılarla her konuda el sıkışıldığı ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme yapıldığı açıklandı. Hırvat futbolcunun bonservis ücretinin 3.9 milyon Euro olduğu öğrenildi. Buradan gelecek paranın, mevcut kadrodaki oyuncuların alacaklarına aktarılacağı ve sezona takıma borç olmadan girilmesinin planlandığı ifade edildi. Beşiktaş, Süper Lig’de sadece 9 kez forma giyen oyuncuyu geçen sezonun ikinci yarısında da 400 bin Euro karşılığında Belçika ekibine kiralamıştı.

Gitmek istiyorum

İngiltere Premier Ligi’nde bu sezon yeniden mücadele edecek Fulham’ın transfer listesindeki Fabri, Premier Lig’de oynamak istediğini söyledi. Transferle ilgili konuşan 30 yaşındaki İspanyol file bekçisi, “Premier lig çok büyük bir lig. Premier Lig uzun zamandır ilgilendiğim bir lig. Beşiktaş’ta çok iyi günlerim geçti. Şu anda Beşiktaş ile Fulham görüşme aşamasındalar. Sözlü anlaşma var ama imzalar atılmadı. İki kulüp anlaşırsa Premier Lig’de oynama isteğim var. Böyle bir şey olursa şimdiden bütün taraftarlara, kulüp çalışanlarına ve kulübe şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. Bütün büyük oyuncuların hayali üst düzey liglerde oynamaktır” ifadelerini kullanan Fabri, “Premier Lig de futbolculuk, hayalimin bir parçasıydı. Burada unutamayacağım günler geçirdim. Yeni bir maceraya atılmanın zamanı diye düşünmüyorum. Buraya mutlu olmaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Hedeflerim vardı. Hedeflerim doğrultusunda da hayallerimin peşinde koşmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Kartal kampı galibiyetle bitirdi

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Rusya’nın Krasnodar takımını 3-1 yendi. Avusturya’da Siofok ile 1-1, Shakhtar Donetsk ile ise 0-0 berabere kalan, Gyirmot’u 4-1 yenen siyah-beyazlılar, CSKA Moskova’ya ise aynı skorla yenilmişti. Reading ile oynadığı maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, son hazırlık maçında Krasnodar ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar maça Tolga Zengin, Dorukhan Toköz, Fatih Aksoy, Gary Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Ryan Babel ve Cyle Larin onbiriyle çıktı. İkinci yarıda ise oyuna Fabri, Adriano Correia, Vagner Love, Orkan Çınar, Mertcan Açıkgöz, Mustafa Pektemek ve Alvaro Negredo oyuna girdi. Beşiktaş’ın atak olduğu dakikalarda Krasnodar, 12. dakikada golü buldu ve Wanderson ile 1-0 öne geçti. 28’de Larin’ün düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Oğuzhan filelere gönderdi: 1-1. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, 51’de Lens ve 86’da Negredo’nun golleriyle Beşiktaş maçtan 3-1 galip ayrıldı.