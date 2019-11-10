Beşiktaş-Denizlispor: 1-0

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Denizlispor'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada N'Koudou attı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar puanını 18'e yükseltirken Denizlispor ise 11 puanda kaldı.

Beşiktaş’tan 3 maçlık galibiyet serisi

Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor’u ağırlayan Beşiktaş, taraftarı önündeki mücadeleden 1-0 galip ayrılarak ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan Ankaragücü mücadelesinden golsüz beraberlikle döndükten sonra önce iç sahada Galatasaray’ı 1-0, ardından da deplasmanda Antalyaspor’u 2-1’le geçen siyah-beyazlılar, Denizlispor karşısında da kazanarak seriyi 3 maça çıkardı. Beşiktaş ayrıca son 5 lig maçından 13 puan toplayarak iyi bir ivme yakaladı ve zirve yarışında iddialı konuma geldi.

Çebi yönetimi ligde kayıp yaşamadı

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi, göreve geldikten sonra ligde kayıp görmedi. Çebi’nin başkan olmasının ardından ilk lig maçında Galatasaray’ı konuk eden ve 1-0 kazanan Beşiktaş, derbinin ardından önce deplasmanda Antalyaspor’u 2-1, sonra da iç sahada Denizlispor’u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar böylece milli araya da moralli girdi.

Beşiktaş-Denizlispor karşılaşmasının 60. dakikasında siyah-beyazlı takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk oyuncu değişikliğini 60. dakikada yaptı. Sarı kartı bulunan Caner Erkin’i oyundan alan Avcı, sakatlıktan dönen Kevin N’Koudou’yu sahaya sürerken Caner, Avcı’nın kararını beğenmedi. Tabelada 88 numarayı gören tecrübeli futbolcu şaşırarak ellerini açtı ve ardından oyun alanının kenarına geldi. Öte yandan Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadığı sakatlık sonrasında sahalardan uzak kalan N’Koudou ise, 3 maçlık aranın ardından Denizlispor maçında forma giydi.

Abdullah Avcı, takımının başındaBeşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta içinde geçirdiği ağır gribi atlattı. Yaşadığı grip sonrasında doktorların zatürre riski nedeniyle dinlenmesini söylediği ve bu nedenle yine doktorların tavsiyesiyle Braga deplasmanına gidemeyen Abdullah Avcı, Denizlispor karşısında takımının başında sahaya çıktı. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda da takımdan uzak kalan Avcı, kendisine uygulanan yoğun tedavi sonrasında Denizlispor maçına yetişti.

