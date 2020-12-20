SÜPER LİG

Beşiktaş-Erzurumspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Erzurumspor

Beşiktaş-Erzurumspor

Galibiyet serisi Alanya deplasmanında sona eren Beşiktaş, Pazar gününün kapanış maçında üç puana hasret kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybetmeyen Beşiktaş, Ocak 2019'da evindeki tek karşılaşmada ise rakibine 2 puan kaptırmıştı.

BB Erzurumspor, geçen sezon Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı iki resmi maçta da rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek elemeyi başarmıştı.

Beşiktaş'ın 11'i:

  • Ersin Destanoğlu; Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef de Souza; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Aboubakar.

Erzurumspor 11'i:

  • Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes

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