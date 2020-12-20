Beşiktaş-Erzurumspor

Galibiyet serisi Alanya deplasmanında sona eren Beşiktaş, Pazar gününün kapanış maçında üç puana hasret kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybetmeyen Beşiktaş, Ocak 2019'da evindeki tek karşılaşmada ise rakibine 2 puan kaptırmıştı.

BB Erzurumspor, geçen sezon Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı iki resmi maçta da rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek elemeyi başarmıştı.

Beşiktaş'ın 11'i:

Ersin Destanoğlu; Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef de Souza; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Aboubakar.

Erzurumspor 11'i: