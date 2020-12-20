Beşiktaş zirve yarışında haftanın kazananı oldu: Erzurumspor karşısında farklı galibiyet

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar;

18'inci dakikada Josef de Souza'nın pasında Mensah'ın ceza sahası içinde kontrol etmeye çalıştığı top, Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

22'nci dakikada N'Koudou topu sol çaprazdan içeri kesti. Arka direkte Aboubakar ve Welinton meşin yuvarlağa doğru hareketlenirken, iki futbolcu da topa dokunamadı.

40'ıncı dakikada kaleci Ersin Destanoğlu istediği pası veremedi ve top Gomes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, Ersin Destanoğlu başarılı olurken sol çaprazda topu önünde bulan Ömer Şişmanoğlu'nun kötü vuruşu dışarı çıktı.

53'üncü dakikada Gomes'in pasıyla topla buluşan Muhammed, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak zayıf şut Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

57'nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan bindiren Necip Uysal, ceza sahasına girdi ve ortasını yaptığı sırada Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.

59'uncu dakikada topun başına geçen Aboubakar, topu ağlara gönderdi: 1-0.

63'üncü dakikada Beşiktaş, Aboubakar ile kontra atağa çıktı. Bu oyuncunun pasıyla savunma arkasına sarkan Mensah, topu ceza sahasına kadar sürdü ve sonrasında N'Koudou'ya "al da at" pası verdi. N'Koudou topu boş ağlara göndererek farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.

69'uncu dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan içeri kestiği ortaya ön direkte şık bir dokunuş yapan Vida, ağları sarstı: 3-0.

71'inci dakikada hızlı paslarla rakip ceza sahasına giren Beşiktaş'ta Atiba'nın pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgeden topa vuran Aboubakar, bir kez daha meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, sahasında BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, ligin son sırasında bulunan BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. pic.twitter.com/PjiPy9wXLw — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 20, 2020

Aboubakar krallıkta zirveye çıktı

Beşiktaş’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, BB Erzurumspor filelerini 2 kez havalandırdı ve 8 golle krallık yarışında zirveye yükseldi.

Süper Lig’in 13. haftasında BB Erzurumspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılırken, siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, bu maçta attığı 2 golle krallık yarışında zirveye yükseldi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10. karşılaşmasına çıkan ve 8 kez fileleri havalandırmayı başaran Aboubakar; Loic Remy, Adem Büyük, Davidson ve Diagne gibi rakiplerini geride bırakarak gol krallığı yarışında ilk sırayı aldı. 6. haftada Denizlispor deplasmanında Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Aboubakar, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında ise sessiz kalmıştı. 9. haftada Başakşehir’e attığı golle yeniden gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe deplasmanında 2 gol atarak galibiyette başrol oynamıştı.

Kasımpaşa ve Alanyaspor filelerini de havalandırmayı başaran Aboubakar, BB Erzurumspor önünde 59. dakikada penaltıdan gol perdesini açarken, 71. dakikada da takımının 4. golüne imza atarak ligdeki gol sayısını 8’e yükseltti ve krallık yarışında zirveye çıktı.

12 dakikada 4 gol mü? 😱#BJKvERZ | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/joiVDZodK7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 20, 2020

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