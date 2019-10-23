Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan'ın görevlendirildiği belirtildi. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar, dördüncü hakemliğini ise Atilla Karaoğlan'ın yapacağı ifade edildi.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Cüneyt Çakır'ın üstleneceği aktarıldı. Derbinin Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevlerini ise Özgüç Türkalp ile Bahattin Duran'ın yapacağı kaydedildi.

Ayrıca Başakşehir - Trabzonspor maçında Ali Palabıyık görev alırken, Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u ağırlayacağı mücadeleyi ise Ali Şansalan yönetecek.

İki takım arasındaki 4. maçı

Mete Kalkavan, daha önce 3 kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çaldı. Bu maçların 2'sini Beşiktaş kazandı. Galatasaray da bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştığı 2015-2016 sezonunda Galatasaray'ı sahasında 2-1, deplasmanda da 1-0 mağlup etti. Galatasaray ise 13 Ağustos 2016'da yapılan Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı penaltılar sonucunda yenerek kupayı müzesine götürdü.

Öte yandan Mete Kalkavan, bu sezon 8 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 maç yönetti. Kalkavan'ın düdük çaldığı maçlarda Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor 1-1, Trabzonspor ile Gençlerbirliği de 2-2 berabere kaldı.





