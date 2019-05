Beşiktaş Güneş’le son yılında umduğunu bulamadı

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunu üçüncü tamamlayan Beşiktaş, umduğunu bulamadı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki şampiyonluğun ardından 2017-2018’de dördüncü sırada kalan siyah-beyazlı takım, bu sezon bir kez daha kupa için mücadele etti ama şampiyon Galatasaray ile ikinci Medipol Başakşehir’in gerisinde kaldı. Ligde 19 galibiyet alan Beşiktaş, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı ekip, 2018-2019’daki grafiğiyle son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi.

İKİNCİ YARIDAKİ PERFORMANS YETMEDİ

Beşiktaş, bu sezon özellikle ilk yarıdaki kötü performansıyla rakiplerinin gerisinde kaldı. 2018-2019’un ilk devresinde çok kötü performans sergileyen siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 26 topladı ve 7. sırada yer alabildi. İkinci yarıda daha iyi performans sergileyen Beşiktaş, 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan elde etti. İkinci yarıda sadece 2 kez mağlup olan ve 39 puanla bu devrenin en iyi performans sergileyen ikinci takımı olan Beşiktaş’ın bu başarısı şampiyonluk için yetmedi.