Beşiktaş Güneş’le son yılında umduğunu bulamadı

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunu üçüncü tamamlayan Beşiktaş, umduğunu bulamadı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki şampiyonluğun ardından 2017-2018’de dördüncü sırada kalan siyah-beyazlı takım, bu sezon bir kez daha kupa için mücadele etti ama şampiyon Galatasaray ile ikinci Medipol Başakşehir’in gerisinde kaldı. Ligde 19 galibiyet alan Beşiktaş, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı ekip, 2018-2019’daki grafiğiyle son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi.
İKİNCİ YARIDAKİ PERFORMANS YETMEDİ
Beşiktaş, bu sezon özellikle ilk yarıdaki kötü performansıyla rakiplerinin gerisinde kaldı. 2018-2019’un ilk devresinde çok kötü performans sergileyen siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 26 topladı ve 7. sırada yer alabildi. İkinci yarıda daha iyi performans sergileyen Beşiktaş, 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan elde etti. İkinci yarıda sadece 2 kez mağlup olan ve 39 puanla bu devrenin en iyi performans sergileyen ikinci takımı olan Beşiktaş’ın bu başarısı şampiyonluk için yetmedi.
Şampiyonluk kupası Galatasaray'ın
Süper Lig’de 2018-2019 sezonunu zirvede tamamlayarak 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi. Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen etkinlikte sarı-kırmızılı taraftarlar elde edilen başarıyı kutlarken, Galatasaray futbol takımı da şampiyonluk kupasına kavuştu. FUTBOLCULAR TEK TEK ÇAĞIRILDIKutlamada ilk olarak kulüp çalışanları isimleri anons edilerek sahneye çağrılırken, sonrasında oyuncular tek tek davet edildi. Her bir oyuncu, isminin anons edilmesinin ardından kendi seçtiği şarkı eşliğinde sahnede yerini aldı. Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla birlikte kutlamaya dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Faslı oyuncusu Younes Belhanda, Mustafa Sandal’ın “Beni Ağlatma” şarkınından uyarlanan “Fener ağlama” tezahüratıyla platforma çıktı. Süper Lig’in 32. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba, koltuk değnekleriyle sahnedeki yerini aldı. Emre, Galatasaray’ın “Şereftir seni sevmek” marşı eşliğinde sahneye yürüdü. Çocuğuyla birlikte sahneye giden yolun başına gelen Yuto Nagatomo, kendisine karşılayan Ryan Donk’a samuray figürleri içeren hareketler yaptıktan sonra platformdaki yerini aldı. KUPAYI HÜSNÜ GÜRELİ VERDİGalatasaray’a Süper Lig 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi. Organizasyonda Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın sahneye çıktı. Kupa seremonisinde futbolcular ve teknik heyete madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, başkan vekili Ali Dürüst, yönetim kurulu üyesi Ali Düşmez taktı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, Ali Dürüst ve Bünyamin Bozgeyik, şampiyonluk kupasını takım kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera’ya verdi. Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı. Terim’den 5 yıllık imzaGalatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen 22. lig şampiyonluğu kutlamalarında kürsüye gelen kulüp başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara teknik direktör Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşmenin müjdesini verdi. Başkan Mustafa Cengiz, bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum diyerek taraftarın önünde teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşmeye imza attılar.Eren Derdiyok G.Saray’a veda etti Galatasaray’ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok, yayımladığı mesajla veda etti. Eren, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Şampiyon Galatasaray’ımızı, tüm takımımızı ve cefakar taraftarlarımızı tüm içtenliğimle kutlarım. Galatasaray ailesinin bir ferdi olmak gurur vericiydi. Gönül isterdi ki bu aksam sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Maalesef kısmet böyleymiş. Herkesin canı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarının desteğini her zaman hissettiğinin altını çizen Eren, “Öncelikle gece gündüz tesisin kapısında bekleyen güvenlik görevlilerimize, şoförlerimize, odalarımızı temizleyen temizlik ekibine, aşçılara ve garsonlarımıza, malzemecilere, sahalarımızla ilgilenenlere, tesiste her işimize koşan herkese teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Eğer unuttuklarım olduysa affola. Sevgili taraftarlarımız hakkınızı helal edin. Bana bu muhteşem 3 yılı yaşattığınız icin teşekkür ederim. Hakkım varsa da helal olsun”dedi.Sinan ve Diagne protesto edildiGalatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına mazeretleri nedeniyle katılmayan Sinan Gümüş ve Diagne, taraftarlar tarafından protesto edildi. Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen Galatasaray’ın 22. şampiyonluk kutlamalarında futbolcu, teknik heyet ve yönetim tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi. Son olarak ise Sinan Gümüş ve Diagne’nin mazeretleri nedeniyle kutlamalarda yer almadığı stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı.Altyapı dolu dizginFutbolda A takım seviyesinde hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Galatasaray’ın altyapı ekipleri de başarılı bir sezon geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonunun Gelişim Ligleri’nde mücadele eden sarı-kırmızılı kulübün 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları, kategorilerini şampiyon tamamladı. 16 yaş altı kategorisinde finale yükselen Galatasaray, penaltılarda Trabzonspor’a kaybetti ve sezonu ikinci bitirdi. 15 yaş altı kategorisinde ise Altınordu şampiyonluğa ulaştı.Galeri: Muslera'nın yedeği bulundu
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