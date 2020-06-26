SÜPER LİG

Beşiktaş-Konyaspor maçını canlı takip et

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Konyaspor

Beşiktaş-Konyaspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 29. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, rakibini Şubat 1993'ten bu yana üst üste beş iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor.

Beşiktaş ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor (3B 4M) ise, rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebilmişti. Beşiktaş o maça 2015/16 sezonu şampiyonluğunu garantilemiş bir şekilde çıkmıştı.

  • 11'ler;
  • Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Ruiz, Vida, Gökhan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak
  • İttifak Holding Konyaspor:

    Ertuğrul, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic.

Beşiktaş-Konyaspor maçını saat 21.00'de beINSPORTS 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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