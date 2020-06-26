Beşiktaş kritik maçta Konyaspor'u devirdi: Burak Yılmaz geceye damga vurdu

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri evinde 3-0 galip geldi. Beşiktaş'ın gollerini BuraK Yılmaz, Diaby ve Lens attı. Konyaspor'da Hadziahmetovic maçın ilk yarısında kırmızı kart gördü ve yeşil beyazlılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Beşiktaş-Konyaspor maçından dakikalar;

11. dakikada Konyaspor korner atışını sağdan Ömer Ali ile kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Jonsson’un kafa vuruşunda Rıdvan topu çizgiden çıkardı.

KIRMIZI KART!

15. dakikada Hadziahmetovic’in Lens’e yaptığı hareket sonrasında hakem Zorbay Küçük, Hadziahmetovic’e sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Küçük, bu kez sarı kartı iptal ederken, Hadziahmetovic’e direkt kırmızı kart gösterdi.

17. dakikada Lens’e yapılan hareket sonrasında kazanılan serbest vuruşu sağ kanattan Diaby kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak top yandan dışarı gitti.

29. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında topla buluşan Diaby, ceza sahası dışındaki Ruiz’e çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

GOL!

40. dakikada Rıdvan’ın pasında sol çizgide topla buluşan Burak Yılmaz rakibini geçip ceza sahası dışından uzak köşeye çok bir şut gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada Jevtovic’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Ömer Ali ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin bu pozisyonda gole izin vermedi.

GOL!

45+2. dakikada Burak Yılmaz’la verkaç yapan Diaby, tecrübeli golcünün topuk pasında topu 2 oyuncudan kurtarıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda fark 2’ye çıktı. 2-0

50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N’Koudou, müsait pozisyondaki Rıdvan’ı gördü. Genç futbolcunun gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

GOL!

52. dakikada Elneny’nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz, savunmanın arkasına sarkan Lens’i gördü. Hollandalı futbolcu ceza sahası önünden aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0

60. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Ömer Ali, Skubic’e pasını verdi. Bu futbolcunun ortasında Jectovic ceza sahasında kafayı vurdu ancak Ersin iyi yer tutarak gole izin vermedi.

75. dakikada Boateng savunmanın arasında çok şık bir pasla topu Diaby’yle buluşturdu. Konyaspor savunması son anda araya girerek mutlak bir gole engel oldu.

Siyah-beyazlılar ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Burak Yılmaz durdurulamıyor

Beşiktaş’ın Konyaspor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyette büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, takımının kazandığı 3 puanda en önemli rolü oynadı. Koronavirüs sonrasında ligin tekrar başlamasının ardından cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta oynanan ve Beşiktaş’ın 5-1 kazandığı Denizlispor karşılaşmasında perdeyi açan golü atarken, N’Koudou ve Adem Ljajic’in gollerinde de asisti yapan isim olmuştu. Yıldız futbolcu, bu performansını Monyaspor karısında da sürdürdü. Dakikalar 40’ı gösterdiğinde ceza sahası dışından jeneriklik bir gol atan Burak, 45 2’de ise Diaby’ye şık bir asist yaptı. 52. dakikada tekrar sahneye çıkan golcü futbolcu, Elneny’den aldığı pasta, Lens’i topla buluştururken, maçtaki ikinci asistini yaptı.

Denizlispor ve Konyaspor maçlarında oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan Burak Yılmaz, 2 maçta 2 gol atıp 4 de asist yaparak tam 6 gole etki etti.

Tyler Boyd Kayserispor deplasmanında yok

Beşiktaş’ın Konyaspor’u 3-0 mağlup ettiği mücadelenin 87. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Tyler Boyd, Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü. Bu sezon ilk hafta oynanan Sivasspor ve 4. haftadaki Gaziantep maçlarında sarı kart gören Boyd, son olarak ikinci yarıdaki Başakşehir mücadelesinde sarı kartla cezalandırılmıştı. Konyaspor önünde de sarı kart gören ABD’li futbolcu, 4 sarı kart görerek Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Ersin bu kez geçit vermedi

Beşiktaş’ta Loris Karius’un takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçen Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşısında kalesini gole kapattı. Antalyaspor mücadelesinde 2 kez topu filelerden çıkaran, Denizlispor önünde de rakip forvetlere 1 kez geçit veren Ersin, Konyaspor karşısında hata yapmadı ve 90 dakikayı gol yemeden tamamladı. İlk yarıda Ömer Ali’yle karşı karşıya kalan Ersin, bu pozisyonda iyi yer tutarak kalesini korurken, kulübeden de alkış aldı. Duran toplarda iyi yer tutan ve maç boyunca pozisyon hatası yapmayan Ersin, oyun kurma konusunda da başarılı bir grafik çizdi.

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