Beşiktaş, Malatyaspor karşısında tek golle kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 55. dakikada Cyle Larin'in attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 10'a yükseltti. Malatyaspor ise 8 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Malatyaspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: Maç oynayacak durumda değil Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya mücadelesi öncesinde kadrodaki futbolcuların durumlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın özellikle Adem Llajic ilgili sözleri Boşnak asıllı futbolcuya bir uyarı niteliğindeydi.İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;"Gönül ister ki stat dolu olsun. herkes kendi seyircisi önünde oynasın. Futbol maçlarının ana unsuru taraftardır. Ama futbolda taraftar olmamasına da alıştık.""Ljajic, sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sezon başında bir sakatlık yaşadı. Antrenmanlara katılamadı. Sonra bir sakatlık daha yaşadı. Antrenman temposunu yakalaması gerekiyor. Şu anda maç oynayabilecek seviyede değil. Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor. Belki oyunun ilerleyen dönemlerinde belki kullanırız.""Ljajic yetenekli oyuncu ama kalite kısmına bakamıyoruz. Mensah da 15 gün falan yoktu. Oyuna göre Oğuzhan ve Mensah'ı da alabiliriz. Oyunumuz yavaş yavaş gelişiyor. Ortaya koymaya çalıştığımız bir oyun şablonu var. Zor bir sezon başlangıcı yaptık."

Vodafone Park'ta 240 gün sonra seyircili maç

Siyah-beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı localarda yerlerini alan taraftarlar da takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz ay locaların yüzde 50 kullanımla taraftara açılması kararı alınmıştı. Son olarak geçtiğimiz sezon 6 Mart'ta oynanan Ankaragücü maçında takımını destekleyebilen siyah-beyazlı taraftarlar, tam 240 gün sonra kısmen de olsa tribündeki yerini alabildi.

Sahasında ilk galibiyet

Evindeki lig maçlarında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ön elemede ise Rio Ave ile oynadığı karşılaşmanın normal ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamlamıştı. Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, iç sahadaki galibiyet hasretini de sonlandırdı.

Bu sefer gol yemedi

Bu sezon kötü savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a gol izni vermedi. Ligde ve Avrupa'da daha önce oynadığı 7 maçta da gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor mücadelesini gol yemeden tamamlamayı başardı.

Larin'den 4. gol

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Cyle Larin, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemede Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Kanadalı futbolcu, Süper Lig'de ise Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Oğuzhan ligde 4 maç sonra 11'de

Beşiktaş'ın 21 kişilik maç kadrosunda sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğiyle 19 futbolcu yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte Josef de Souza'nın yerine 11'de karşılaşmaya başlayan Oğuzhan Özyakup, ligde 4 maç sonra 11'deki yerine döndü. Son olarak deplasmanda kazanılan Trabzonspor maçında ilk 11'de görev yapan Oğuzhan, sonrasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor maçlarında görev almamış, İttifak Holding Konyaspor maçında ise ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.

Welinton sakatlandı

Maçın son dakikalarında rakibin baskısı karşısında zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı. Uzatma bölümlerinde hava topu mücadelesinde başına darbe alan Welinton, maçın bitiş düdüğü sırasında yer kaldı. Sağlık ekibi, bitiş düdüğünün ardından Welinton'a ilk müdahaleyi yaptı.

Azerbaycan ve İzmir unutulmadı

Öte yandan tribünlerde yer alan pankartlarda Azerbaycan ve İzmir de unutulmadı. Azerbaycan için 'İki devlet tek millet' pankartı kapalı tribüne asıldı. Ayrıca, önceki gün 6,6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir için de 'Geçmiş olsun İzmir' pankartına tribünde yer verildi. Mücadele öncesinde, geçen cuma hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesinde ısınma hareketlerini 'LÖSEV' yazılı tişörtlerle gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın yıldızı locaları çıldırttı: Eli belinde ısındı Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcuyla ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic’in form durumunu açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adel Ljajic’in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic’in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Boşnak futbolcuya tepki gösterdi.Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: Maç oynayacak durumda değil



