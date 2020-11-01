Beşiktaş, Malatyaspor karşısında tek golle kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 55. dakikada Cyle Larin'in attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 10'a yükseltti. Malatyaspor ise 8 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Malatyaspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.
Vodafone Park'ta 240 gün sonra seyircili maç
Siyah-beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı localarda yerlerini alan taraftarlar da takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz ay locaların yüzde 50 kullanımla taraftara açılması kararı alınmıştı. Son olarak geçtiğimiz sezon 6 Mart'ta oynanan Ankaragücü maçında takımını destekleyebilen siyah-beyazlı taraftarlar, tam 240 gün sonra kısmen de olsa tribündeki yerini alabildi.
Sahasında ilk galibiyet
Evindeki lig maçlarında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ön elemede ise Rio Ave ile oynadığı karşılaşmanın normal ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamlamıştı. Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, iç sahadaki galibiyet hasretini de sonlandırdı.
Bu sefer gol yemedi
Bu sezon kötü savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a gol izni vermedi. Ligde ve Avrupa'da daha önce oynadığı 7 maçta da gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor mücadelesini gol yemeden tamamlamayı başardı.
Larin'den 4. gol
Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Cyle Larin, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemede Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Kanadalı futbolcu, Süper Lig'de ise Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Oğuzhan ligde 4 maç sonra 11'de
Beşiktaş'ın 21 kişilik maç kadrosunda sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğiyle 19 futbolcu yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte Josef de Souza'nın yerine 11'de karşılaşmaya başlayan Oğuzhan Özyakup, ligde 4 maç sonra 11'deki yerine döndü. Son olarak deplasmanda kazanılan Trabzonspor maçında ilk 11'de görev yapan Oğuzhan, sonrasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor maçlarında görev almamış, İttifak Holding Konyaspor maçında ise ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.
Welinton sakatlandı
Maçın son dakikalarında rakibin baskısı karşısında zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı. Uzatma bölümlerinde hava topu mücadelesinde başına darbe alan Welinton, maçın bitiş düdüğü sırasında yer kaldı. Sağlık ekibi, bitiş düdüğünün ardından Welinton'a ilk müdahaleyi yaptı.
- Azerbaycan ve İzmir unutulmadı
- Öte yandan tribünlerde yer alan pankartlarda Azerbaycan ve İzmir de unutulmadı. Azerbaycan için 'İki devlet tek millet' pankartı kapalı tribüne asıldı. Ayrıca, önceki gün 6,6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir için de 'Geçmiş olsun İzmir' pankartına tribünde yer verildi. Mücadele öncesinde, geçen cuma hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesinde ısınma hareketlerini 'LÖSEV' yazılı tişörtlerle gerçekleştirdi.
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