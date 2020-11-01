SÜPER LİG

Beşiktaş-Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaş-Malatyaspor

​Beşiktaş-Malatyaspor

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş

Malatyaspor

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