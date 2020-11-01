Beşiktaş-Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş
Malatyaspor
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş
Malatyaspor
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