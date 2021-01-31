Beşiktaş-Trabzonspor (CANLI)

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Muharrem İnce CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye katılacağını açıkladı

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP üyeliğinden kısa süre sonra istifa edeceğini açıkladı. İnce ayrıca, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in, kuracağı partiye katılacağını söyledi. İstifasını açıklayan CHP'li vekillere yönelik parti yönetiminden gelen tepkileri de eleştiren İnce, "Önce ikna etmeye çalışıyorlar, ikna edemeyince de iftira atarak arkadaşlarımı karalamaya çalışıyorlar. Utanma duyguları kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir. Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin" dedi.