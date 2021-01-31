Beşiktaş-Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in 22. Haftasında futbolseverleri müthiş bir maç bekliyor. Ligde geride kalan 20 maçta topladığı 44 puanla 22. haftaya lider giren Beşiktaş, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'u konuk edecek. Bu zorlu 90 dakikada Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 96. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 95 mücadelede siyah-beyazlılar 37 kez galip gelirken, 34 maçta da bordo-mavililer sahadan istediği sonuçla ayrıldı. 24 karşılaşmadansa kazanan çıkmadı... İki takım son olarak ligin açılış haftasında karşılaşmış, mücadeleden 3 puanı alan taraf 3-1'lik skorla Beşiktaş olmuştu.
Beşiktaş;
Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Trabzonspor;
Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.