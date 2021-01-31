Nefes kesen derbi Trabzonspor'un

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavililer geriden gelerek 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Montero kendi kalesine ve 63. dakikada Vitor Hugo kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 29. dakikada Aboubakar attı. Ayrıca karşılaşmanın 77. dakikasında Dorukhan Toköz gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 44 puanda kalırken, Trabzonspor puanını 36'ya yükseltti.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

Bakasetas, Trabzonspor formasıyla sahada

Trabzonspor’un Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Bakasetas, bordo-mavili formayla ilk maçına çıktı. Beşiktaş mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Anastasios Bakasetas, karşılaşmanın 61. dakikasında Berat Özdemir’in yerine oyuna dahil oldu.

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Sezonun ilk yarısında Alanyaspor forması giyen ve 19’u lig olmak üzere 22 resmi maçta sahaya çıkan başarılı futbolcu, 7 gol ve 2 asistlik performans göstermişti.

Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz sedyeyle çıktı

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması sakatlıklarla başladı. Karşılaşmanın henüz 37. saniyesinde sakatlanan ve sahayı gözyaşlarıyla terk eden Abdülkadir Parmak’ın ardından Beşiktaş’ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz da mücadelenin 11. dakikasında maça devam edemedi. Yaşanan bir pozisyonda Ekuban’la birlikte koşan ancak bu sırada sağ üst arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan Rıdvan Yılmaz, sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edemedi. Taç çizgisinin kenarına gelen Rıdvan Yılmaz, sahadan çıkmak için sedyenin gelmesini bekledi. Rıdvan Yılmaz’ın yerine N’Sakala mücadeleye dahil oldu.

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Abdülkadir Parmak sakatlandı

Trabzonspor’da Beşiktaş maçının hemen başında sakatlık şoku yaşandı. Mücadelenin henüz 1’inci dakikasında yerde kalan Abdülkadir Parmak, mücadeleye devam edemedi. Bu oyuncunun yerine 4’üncü dakikada Lewis Baker dahil oldu. Oyun devam ederken Vida, topu taca atarak oyunu durdurdu ve Baker oyuna girdi. Vida’nın bu hareketi oyuncular tarafından alkışlandı.

Şenol Güneş Vodafone Park'ta

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor’u konuk ederken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı tribünden takip etti. Teknik direktörlük kariyerinde her iki takımı da çalıştıran ve Beşiktaş ile 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan Güneş, Vodafone Park’ta karşılaşmayı yakından izledi.

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Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mücadeleyi birlikte izledi.

Şenol Güneş derbide

Beşiktaş özel formayla sahada

Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor’u konuk eden Beşiktaş, bu mücadeleye taraftarlarının imzasının bulunduğu özel formasıyla çıktı. Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının göğüs kısmında olan formayı ilk imzalayan isim de Başkan Ahmet Nur Çebi olmuştu. Tasarımı daha önce tamamlanan ve ligin 18. haftasında, 17 Ocak tarihinde oynanan Galatasaray maçında giyilmesi planlanan beyaz forma, kar yağışı nedeniyle giyilememişti. Beşiktaş o maçta siyah-beyaz çubuklu formasını giyerken, taraftarlarının imzaladığı bu formayı Trabzonspor karşılaşmasında sırtına geçirdi.

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