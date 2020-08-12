Beşiktaş transfer haberleri: Yöneticiler Balotelli ile görüşmek için yurt dışına gitti
Balotelli için kritik görüşme bugün
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta kritik gün bugün. Siyah-beyazlılar Mario Balotelli için bugün masaya oturacak. Balotelli cephesinden gelen sonuca göre de diğer isimlere bakılacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta gündem golcü transferi. Siyah-beyazlı takımın listesindeki en önemli isim ise İtalyan oyuncu Mario Balotelli. 30 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin, yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.
Kritik gün bugün
Yurt dışına giden siyah beyazlı yöneticiler, bugün Balotelli’nin temsilcileriyle masaya oturacak. İlk karşılıklı temastan sonra ise transferin gidişatı belli olacak. İtalyan oyuncudan olumsuz bir sonuç alınması durumunda, diğer adaylar Ze Luis ve Haris Seferoviç için girişimlere hız verilecek.
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