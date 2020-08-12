Balotelli için kritik görüşme bugün

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta gündem golcü transferi. Siyah-beyazlı takımın listesindeki en önemli isim ise İtalyan oyuncu Mario Balotelli. 30 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin, yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

Kritik gün bugün

Yurt dışına giden siyah beyazlı yöneticiler, bugün Balotelli’nin temsilcileriyle masaya oturacak. İlk karşılıklı temastan sonra ise transferin gidişatı belli olacak. İtalyan oyuncudan olumsuz bir sonuç alınması durumunda, diğer adaylar Ze Luis ve Haris Seferoviç için girişimlere hız verilecek.

Balotelli bu sezon 19 maçta 5 gol kaydetti.

Balotelli'nin attığı birbirinden şık goller;

Ze Luis’in menajeri Beşiktaş'ı açıkladı Beşiktaş’ın transfer etmek istediği isimlerden olan golcü oyuncu Ze Luis’in menajeri Jose Fouto’dan siyah-beyazlılarla ilgili açıklama geldi.Beşiktaş’ın bu futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayan Fouto, "Evet, Beşiktaş tarafında bir ilgi var. Ciddi bir müzakereye girmeden kısa bir görüşme oldu. Porto’nun ne düşündüğünü onlara söyledim. Beşiktaş, Türkiye ve Avrupa’da büyük bir kulüp. Ze Luis’in Porto ile 3 yıllık sözleşmesi var. Beşiktaş’ın bu ilgisine teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, bekleyip göreceğiz" diye konuştu.Fouto, Ze Luis’in önceliğinin Porto ile sözleşmesindeki hükümleri yerine getirmek olduğunu ve oyuncunun Beşiktaş ile ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip olduğunu sözlerine ekledi.Ze Luis'in attığı birbirinden şık goller;Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOKAhmet Nur Çebi'den Balotelli itirafı'Come to Beşiktaş' çılgınlığı: İşte taraftarın istediği golcü

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK Trabzonspor’un aldığı ceza sonrası Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılma hakkı kazanan Beşiktaş’ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı ekip bugün gerçekleşen kura çekimi sonrası Yunan ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma Yunanistan’ın Selanik şehrinde yapılacak. Müsabakada seyirci yer almayacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçları 25 ya da 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.Beşiktaş, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçmesi durumunda 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Kartal, elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.Kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:PAOK - BeşiktaşAZ Alkmaar - Viktoria PlzenLokomotiva Zagreb - Rapid WienAhmet Nur Çebi'den Balotelli itirafıBiz geldik. @ChampionsLeague 👋#UCLdraw pic.twitter.com/bTuxnEtyPO— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2020