Beşiktaş Yönetimi’nden 1 milyon TL’lik alışveriş

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi’nin başkan olmasının ardından, taraftarlar da siyah-beyazlı kulübe destek olmak için harekete geçti. Mali açıdan zor günler geçiren siyah-beyazlılarda, taraftarlar Kartal Yuvası organizasyonu başlattı.

Taraftarın başlattığı bu organizasyona başta Başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere bütün yönetim kurulu üyeleri destek verdi. Sosyal medya hesabından kampanyaya destek veren Çebi, "1903’ten beri yazdığımız şanlı tarihimize #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası ile yepyeni bir not düşüyoruz. Ben de Beşiktaş’ı yalnız bırakmayan taraftarımıza bu kampanyada 1903 forma alarak destek oluyorum" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi’nin açıklamasıyla birlikte Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de tek tek kampanyaya verdikleri destekleri açıkladı. Sosyal medya kullanmayan yönetim kurulu üyeleri de, birçok okulla görüşerek, alacakları formaları bu okullara göndermeye karar verdi.

Ahmet Nur Çebi'den futbolculara: Size yalan söylemeyeceğim Beşiktaş’ta pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlı camianın 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile bir araya geldi.#Beşiktaş pic.twitter.com/7VbNbmvxeK— Beşiktaş JK (@Besiktas) 22 Ekim 2019 "Artık Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlıyor"Futbolcularla yemekte buluşan Çebi, burada kısa bir konuşma yaptı. Tekrar döndüğünü ifade ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “Arkadaşlar tekrar geri gelmek bugüne nasipmiş. Yaklaşık 13-14 ay aranızdan ayrıldım. Bu kez başkan olarak görev aldım ve geri geldim. Bir kongre dönemi oldu. Bildiğiniz üzere bu dönemde kafalar biraz karıştı ve bir dağınıklık oldu. Artık buradayız. Burada 4-5 yıl görev yaptım. Beraber bulunduğum dönemden aranızda tanıdığım insanlar da var yeni isimler de var. Artık Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlıyor. Ben zor olanı bu Pazar günü kongrede becerdim. Camialar sportif başarı peşinde koşan taraftarlarla dolu. Sizden artık huzurlu olmanızı, bana güvenmenizi, yönetim kurulu arkadaşlara güvenmenizi rica ediyorum. İyi bir ekibiz, sizler de iyi bir ekipsiniz. Geçen 1-2 aylık süredeki dağınıklığı ortadan kaldıralım. Ben kendi tarafımı, sizler de kendi tarafınızı toparlayın” ifadelerini kullandı. “Her zaman koşup buraya geleceğimden emin olun”Zaman içinde sorunları çözeceğini de söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Bana güvenin, bütün sorunlarınızı zaman içinde çözeceğim. İlk çözmem gerekenleri de çok iyi biliyorum. Burada kalacak olan arkadaşlarımız sizlerle kalacaklar ve görüşecekler. Birçok sorununuzun çözüldüğünü de hissedeceksiniz. Çok değerli Abdullah Hocam’la çok eski tanışıyoruz. Onunla burada devam edeceğiz, kendisinin arkasındayız. Sonuna kadar onunla ve sizlerle beraberim. Çok duygusal bir konuşma yapmak isterdim ama beceremiyorum. Önümüzde 2 maç var. Bu 2 maçta göstereceğiniz performans iyi olursa benim ve arkadaşlarımın elini güçlendireceksiniz. Buna ihtiyacımız var. Siz bize, biz size yardım edeceğiz. Biz yapmamız gerekenleri biliyoruz, sizler de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Size başarılar diliyorum. Hocam müsaade ettiği kadar sizinle geçireceğimiz vakit olacaktır. Çok da buraya gelip gidip sizi rahatsız etmek istemiyorum. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız, hocam beni aradığında koşup buraya geleceğimden emin olabilirsiniz. Belki size söylenen şeyler olmamıştır bugüne kadar, benim söylediğimde yaptıklarımı eski arkadaşlar bilir. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım” açıklamasını yaptı.Futbolculara kendisinin de acıktığını söyleyen Çebi, “Sizlerle birlikte yemek yiyebilir miyim?” dedi ve bütün takım bunun üzerine kendisini alkışladı.Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Takımımızla yaptığı konuşma 📹Konuşmanın Tamamı ▶️ https://t.co/2xB2aUVme6#Beşiktaş pic.twitter.com/KFXK1Q5TOu— Beşiktaş JK (@Besiktas) 22 Ekim 2019

Yönetim kurulu 4 binin üzerinde forma alacak

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 1903 forma alacağını açıklamasının ardından yönetim kurulunun tamamı bu kampanyaya destek verirken, bazı isimler forma sayısı vermedi, bazı yöneticiler ise alacakları formaları nerelere göndereceğini açıkladı. Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun en genç ismi olan Ali Efe Bezci, 200 forma alacağını ifade ederek, "Beşiktaş’ın geleceği genç kartallar, her zaman yanınızdayız. Ankara Kızılcahamam’daki Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Yahyalar’daki Durali Bezci Ilkokulu ve Ortaokulu’nda toplam 200 öğrenciye formalar benden" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi @tvnet'e konuştu: "Ben bu seçime bir şey bekleyerek girmedim. Bu farkın oluşması genel kurulun teveccühüdür. Camia beni onurlanmıştır, şereflendirmiştir bu görevle. Sorumluluğun farkındayım. Beni yalnız bırakmasınlar..." pic.twitter.com/f9rwe0S94U — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 20, 2019