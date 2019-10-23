Beşiktaş Yönetimi’nden 1 milyon TL’lik alışveriş

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi’nin başkan olmasının ardından, taraftarlar da siyah-beyazlı kulübe destek olmak için harekete geçti. Mali açıdan zor günler geçiren siyah-beyazlılarda, taraftarlar Kartal Yuvası organizasyonu başlattı.
Taraftarın başlattığı bu organizasyona başta Başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere bütün yönetim kurulu üyeleri destek verdi. Sosyal medya hesabından kampanyaya destek veren Çebi, "1903’ten beri yazdığımız şanlı tarihimize #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası ile yepyeni bir not düşüyoruz. Ben de Beşiktaş’ı yalnız bırakmayan taraftarımıza bu kampanyada 1903 forma alarak destek oluyorum" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi’nin açıklamasıyla birlikte Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de tek tek kampanyaya verdikleri destekleri açıkladı. Sosyal medya kullanmayan yönetim kurulu üyeleri de, birçok okulla görüşerek, alacakları formaları bu okullara göndermeye karar verdi.
- Yönetim kurulu 4 binin üzerinde forma alacak
- Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 1903 forma alacağını açıklamasının ardından yönetim kurulunun tamamı bu kampanyaya destek verirken, bazı isimler forma sayısı vermedi, bazı yöneticiler ise alacakları formaları nerelere göndereceğini açıkladı. Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun en genç ismi olan Ali Efe Bezci, 200 forma alacağını ifade ederek, "Beşiktaş’ın geleceği genç kartallar, her zaman yanınızdayız. Ankara Kızılcahamam’daki Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Yahyalar’daki Durali Bezci Ilkokulu ve Ortaokulu’nda toplam 200 öğrenciye formalar benden" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi @tvnet'e konuştu: "Ben bu seçime bir şey bekleyerek girmedim. Bu farkın oluşması genel kurulun teveccühüdür. Camia beni onurlanmıştır, şereflendirmiştir bu görevle. Sorumluluğun farkındayım. Beni yalnız bırakmasınlar..." pic.twitter.com/f9rwe0S94U
Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi @tvnet'e konuştu: "Ben bu seçime bir şey bekleyerek girmedim. Bu farkın oluşması genel kurulun teveccühüdür. Camia beni onurlanmıştır, şereflendirmiştir bu görevle. Sorumluluğun farkındayım. Beni yalnız bırakmasınlar..." pic.twitter.com/f9rwe0S94U— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 20, 2019
1903’ten beri yazdığımız şanlı tarihimize #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası ile yepyeni bir not düşüyoruz. Ben de @Besiktas ı yalnız bırakmayan taraftarımıza bu kampanyada 1903 forma alarak destek oluyorum. pic.twitter.com/j1fU27opUH
1903’ten beri yazdığımız şanlı tarihimize #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası ile yepyeni bir not düşüyoruz. Ben de @Besiktas ı yalnız bırakmayan taraftarımıza bu kampanyada 1903 forma alarak destek oluyorum. pic.twitter.com/j1fU27opUH— Ahmet Nur ÇEBİ (@AhmetNCebi) October 22, 2019
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