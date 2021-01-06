Beşiktaş zirveye tutundu: Cyle Larin Rizespor maçına damga vurdu

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup etti.
Karşılaşmadan dakikalar;
17'nci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan pasını Aboubakar'a verdi. Aboubakar'ın ceza sahası yayının hemen üstünden yaptığı vuruşta top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
GOL!
- 19'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Aboubakar'ın pasında sağ kanattan çizgiye doğru inen Oğuzhan Özyakup, yerden içeri çevirdi. Arka direkte Larin, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
GOL!
- 31'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş savunmasından atılan uzun topta Meriah kafayla kalecisi Gökhan'a dönmeye çalışırken top kısa düştü. Ceza sahası yayının hemen önünde seken topu Larin, aşırtma bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-0.
34'üncü dakikada Rizespor savunmasının çıkarken yaptığı hata sonrasında Rıdvan ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşta top auta gitti.
45 1'inci dakikada Rizespor savunmasının çıkarken Josef kaptığı topu ayağının ucuyla Aboubakar'a aktardı. Aboubakar, yayın hemen üstünden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
48. dakikada sağ taraftan Tunay’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Talbi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
GOL!
- 56. dakikada Aboubakar’ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta ceza yayında topu alan Oğuzhan’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
62. dakikada sol kanattan gelen N’koudou pasını sağ kanatta bulunan Larin’e aktardı. Larin’in tek pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar’ın vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOL!
- 79. dakikada defanstan uzun atılan pasta ceza sahası içinde Meriah ile iki mücadeleye girip kaleci Gökhan’dan önce topa müdahale eden Larin daha sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 4-0
GOL!
- 83. dakikada Melnjak’ın geri pasında araya giren Larin’in ceza sahası içine girip kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0
GOL!
- 89. dakikada ceza sahası içinde bulunan Larin’in pasında ceza sahası dışı sağ tarafında topu alan Hasic’in sert vuruşunda direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0
Lider Beşiktaş, Larin'in şov yaptığı maçta Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. pic.twitter.com/asiXiLL8eR
Lider Beşiktaş, Larin'in şov yaptığı maçta Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. pic.twitter.com/asiXiLL8eR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 6, 2021
Cyle Larin, bu sezon ligde 10 gole ulaştı. pic.twitter.com/G3HHJ8xo8Q
Cyle Larin, bu sezon ligde 10 gole ulaştı. pic.twitter.com/G3HHJ8xo8Q— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 6, 2021
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