Beşiktaş zirveye tutundu: Cyle Larin Rizespor maçına damga vurdu

Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 19, 31, 79 ve 83'üncü dakikalarda Cyle Larin ile 56'ncı dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti. Bu galibiyetle puanını 34'e yükselten Beşiktaş, liderlik koltuğuna oturdu.