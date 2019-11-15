Beşiktaş'ı yıkan hakem Mazeika, Milli Takımımızı da liderlikten etti

A Milli Takımımızın İzlanda ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik için fırsat yakalayan Fransa, 1-0 geriye düştüğü maçta Moldova'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye Litvanyalı hakem Mazeika'nın yönetimi damga vurdu.

Moldova'nın Türk teknik direktörü Engin Fırat karşılaşma sonrası maçın hakemi Gediminas Mazeika'yı eleştirdi.

"İlk golde Giroud faul yapıyor"

Öncelikle oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren Fırat, "Benim oyuncularım Moldova'da 500 kişiye karşı oynuyorlar, burada 70 bin kişinin önündeydiler. Onlarla gurur duyuyorum. Hakem Mazeika'ya çok öfkeliyim. Küçük bir ülke olabiliriz ama verdiği kararlar kabul edilemez. Fransa'nın attığı ilk golde Giroud faul yapıyor. Fransa tabii ki bizden daha iyi takım ama hakemin yardımına ihtiyaçları yok" sözlerini kullandı.

Fransa - Moldova maçındaki Litvanyalı hakem G.Mazeika.

7 günde hem Beşiktaş'a hem de Milli Takım'a operasyon çekti.

(Braga-Beşiktaş) pic.twitter.com/XOgnfHlajl — ÖMER FARUK ÜNAL (@ofunal) 15 Kasım 2019

Beşiktaş'ı da yakmıştı

Litvanyalı hakem Mazeika, bir hafta önce Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçı yönetmişti.

Mücadelede siyah-beyazlıların penaltısını es geçen Mazeika, Lens'e çıkardığı kırmızı kartla da tepki çekmişti.

Lens'in gördüğü kırmızı kart.



Sence karar doğru mu? pic.twitter.com/BrNTUyhF3O — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Kasım 2019



