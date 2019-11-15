MİLLİ TAKIM

Beşiktaş'ı yıkan hakem Mazeika, Milli Takımımızı da liderlikten etti

Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fransa maçının hakemi Gediminas Mazeika'nın kararlarını eleştirerek, "İlk golde Giroud faul yapıyor. Hakeme çok öfkeliyim. Küçük bir ülke olabiliriz ama verdiği kararlar kabul edilemez" dedi. Mazeika, 1 hafta önce de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Braga ile oynadığı maçta skandal bir yönetim sergilemişti.

Haber Merkezi İHA, Yeni Şafak
Litvanyalı hakem Mazeika

Litvanyalı hakem Mazeika

A Milli Takımımızın İzlanda ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik için fırsat yakalayan Fransa, 1-0 geriye düştüğü maçta Moldova'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye Litvanyalı hakem Mazeika'nın yönetimi damga vurdu.

Moldova'nın Türk teknik direktörü Engin Fırat karşılaşma sonrası maçın hakemi Gediminas Mazeika'yı eleştirdi.

Teknik direktör Engin Fırat, Fransa karşısındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.
Teknik direktör Engin Fırat, Fransa karşısındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.
AA

"İlk golde Giroud faul yapıyor"

Öncelikle oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren Fırat, "Benim oyuncularım Moldova'da 500 kişiye karşı oynuyorlar, burada 70 bin kişinin önündeydiler. Onlarla gurur duyuyorum. Hakem Mazeika'ya çok öfkeliyim. Küçük bir ülke olabiliriz ama verdiği kararlar kabul edilemez. Fransa'nın attığı ilk golde Giroud faul yapıyor. Fransa tabii ki bizden daha iyi takım ama hakemin yardımına ihtiyaçları yok" sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ı da yakmıştı

Litvanyalı hakem Mazeika, bir hafta önce Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçı yönetmişti.

Mücadelede siyah-beyazlıların penaltısını es geçen Mazeika, Lens'e çıkardığı kırmızı kartla da tepki çekmişti.


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