Beşiktaş'ın Ankaragücü kafilesi belli oldu: 5 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou kafilede yer almadı. Siyah-beyazlılarda 3 maçlık cezasını tamamlayan Elneny ise kadroya dahil edildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;
- Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.
📋 Ankaragücü Maçı Kadromuz 🦅
⚫️⚪️ #Beşiktaş #MKEAvBJK pic.twitter.com/aHKX40bDiD
📋 Ankaragücü Maçı Kadromuz 🦅
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