Beşiktaş'ın Ankaragücü kafilesi belli oldu: 5 eksik
SÜPER LİG

Beşiktaş'ın Ankaragücü kafilesi belli oldu: 5 eksik

Süper Lig'de Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz, Gökhan Gönül, ve N'Koudou kadroda yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou kafilede yer almadı. Siyah-beyazlılarda 3 maçlık cezasını tamamlayan Elneny ise kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;


  • Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.


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