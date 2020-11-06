Beşiktaş'ın galibiyet serisini Gaziantep bozdu: Mirallas 1 yıllık hasretine son verdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Gaziantep'e konuk oldu. Siyah beyazlılar kalecisi Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart gördüğü mücadeleyi 3-1 kaybetti ve 2 haftalık galibiyet serisi son buldu.

Karşılaşmadan dakikalar;

8. dakikada Oğuzhan’ın yaptığı ortaya Larin kafa ile dokundu, meşin yuvarlak Günay’da kaldı.

10. dakikada Gaziantepli Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortayı Beşiktaş savunması son anda uzaklaştırdı.

19. dakikada Oğuz’un ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut savunmada iyi yer tutan Montero’dan döndü.

24. dakikada Oğuzhan’ın ceza sahası içerisine girer girmez çektiği tehlikeli şutu savunmadan döndü.

38. dakikada Larin’in ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şut direkten döndü.

45. dakikada Gaziantep FK’da Muhammet’in çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Mirallas ev sahibini öne geçirdi. 1-0

Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti pic.twitter.com/Wb3tLfGm6q — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2020