SÜPER LİG

Beşiktaş'ın galibiyet serisini Gaziantep bozdu: Mirallas 1 yıllık hasretine son verdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Gaziantep'e konuk oldu. Siyah beyazlılar kalecisi Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart gördüğü mücadeleyi 3-1 kaybetti ve 2 haftalık galibiyet serisi son buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep

Gaziantep

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Gaziantep'e konuk oldu. Siyah beyazlılar kalecisi Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart gördüğü mücadeleyi 3-1 kaybetti ve 2 haftalık galibiyet serisi son buldu.

Karşılaşmadan dakikalar;

8. dakikada Oğuzhan’ın yaptığı ortaya Larin kafa ile dokundu, meşin yuvarlak Günay’da kaldı.

10. dakikada Gaziantepli Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortayı Beşiktaş savunması son anda uzaklaştırdı.

19. dakikada Oğuz’un ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut savunmada iyi yer tutan Montero’dan döndü.

24. dakikada Oğuzhan’ın ceza sahası içerisine girer girmez çektiği tehlikeli şutu savunmadan döndü.

38. dakikada Larin’in ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şut direkten döndü.

45. dakikada Gaziantep FK’da Muhammet’in çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Mirallas ev sahibini öne geçirdi. 1-0

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya eleştiri: Büyük takım oyuncusu böyle olmaz
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya eleştiri: Büyük takım oyuncusu böyle olmaz

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantep-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, Josef de Souza'nın Beşiktaş için çok kritik önem taşıdığını belirtirken Welinton'un sakatlığı sonrasında oyuna dahil olan Montero'yu da eleştirdi.Rıdvan Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar;-"Bir oyuncu, çok oyuncudur. Josef, beklemediğimiz kadar formda geldi. Josef olmayınca Atiba'nın da performansı, Dorukhan'ın da performansı düştü. Sadece santrfor üstünden gitmemek lazım. Josef'i alırsanız Atiba'yı öne atabilir, Larin'e geriye gelme dersiniz."-"Montero ısınmadan da girmişti, ağır. Bir Beşiktaş oyuncusu öyle döndürmez. Önünü açtı, kaleye kadar götürdü. Alternatifleri sundu şut, pas."-"Yaşar Kemal, Premier Lig tadında sertliğe izin veriyor. 4 açı vardı, 3-5 dakika baktık. 2 açı penaltı, 2 açı değil. 3-4 arkadaş karar veremedik. Bir açıda penaltı, diğerinde değil. O zaman gri pozisyon."-"Pozisyon ceza sahası dışında olduğu için VAR çağırmadı ama pozisyon kırmızı, onun için çağırması lazım. Faulü veriyorsan Ersin'in aleyhine, Gaziantep'in lehine vereceksin.

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